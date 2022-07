En el primer semestre hubo 10 mil infracciones de tránsito

Controles. Una inspectora advierte a un conductor en plena calle Rivadavia. Por día, unas 55 personas son sancionadas por no respetar las normativas. Foto: Héctor Portela

“¿Ma, si yo dejo el auto acá ¡¿Quién me va a decir algo?! Además ya vuelvo, no pasa nada”. Ese pensamiento, esa frase recurrente ha rebotado millones de veces en la mente de miles de automovilistas que día a día transitan la capital provincial. Y esa idea, con su consiguiente acción, da cuenta de la conducta con la que se maneja y la carente buena convivencia que poseen. Siempre los números nos ayudaron a reflejar resultados, valores, cantidades e impulsan estadísticas. Pero también dan cuenta contundentemente de los hábitos de la gente. Para graficar el comportamiento social de muchos, en el primer semestre de 2022 se labraron 10 mil actas por infracciones de tránsito en esta ciudad. Algo así como 55 por día. Lo reveló el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de San Luis.

Si bien los datos hablan de una merma respecto a otros años, a la hora de manejar los puntanos están más cerca del “¡Viva la pepa!” que de una convivencia más solidaria.

Estacionar en cualquier parte o circular con un caño de escape libre que aturde al resto de los peatones son dos de las más recurrentes. Un escalón más abajo queda la circulación con falta de documentación del rodado o del carnet de conducir y los positivos de alcoholemia.

Cabe señalar que este escenario no solo es patrimonio de los vecinos de la capital. También de aquellos que confluyen en ella a diario, pero que residen en Potrero de los Funes, Juana Koslay, El Volcán y La Punta. Componentes todos del Gran San Luis.

Entre los datos más resonantes del dossier semestral elaborado por el Juzgado de Faltas, figura que de 20 mil solicitudes para obtener el libre deuda (documento que implica el punto de partida para cualquier trámite municipal) a través de la plataforma digital Sigem, un 30% tenía infracciones de tránsito registradas. Sobre ese lote, un 80% pagó su multa y siguió con su trámite. El 20% restante no abonó su penalidad y a los 120 días su gestión caducó sin éxito.

En el tamiz de las infracciones que observan a diario los inspectores de la Comuna capitalina hay dos que son irrisorias: llaman la atención no solo de los encargados de los controles, sino también de la Policía y los funcionarios municipales. Son conductas que dan cuenta de la falta de empatía de quienes las cometen para con el resto de los habitantes. La primera tiene que ver con el bloqueo que ejercen sobre las rampas para personas con discapacidad motriz que hay en cientos de esquinas de la ciudad.

No es difícil verlas. Están debidamente identificadas. Ya hace tiempo que existen. Y está claro que facilitan el traslado de gente que se mueve en sillas de ruedas o de familias con cochecitos para bebés. Sin embargo, hay personas que se empecinan y estacionan frente a ellas, bloquean el paso y complican a los peatones.

La otra falta es más insólita. Muchos motociclistas que circulaban con el caño de escape libre y que fueron detectados por los inspectores de tránsito no solo tuvieron que pagar su multa y saber que esa ruidosa pieza era decomisada para su posterior destrucción. Para poder retirar su moto de la dependencia en la que estaba secuestrada, tuvieron que colocarle nuevamente el escape original. Lo curioso fue que, tras salir de allí, a los pocos días volvieron a padecer la retención de su rodado porque otra vez le cambiaron el escape reglamentario por otro mucho más ruidoso. Es decir, son reincidentes de una infracción muy costosa y que implica acciones de concientización que, sin dudas, fracasan.

Según las fuentes municipales, un factor que refleja la audacia de muchos conductores apunta a su circulación con el carnet de conducir vencido. No solo que el precio de la pena por esa falla es alto en términos económicos, sino que sus consecuencias pueden ser mucho peores si protagonizan un accidente, ya que el seguro se deslindará de cualquier responsabilidad si su cliente no tiene la licencia al día.

“Las sanciones que impone el Juzgado de Faltas no tienen un fin recaudatorio, buscamos despertar conciencia. Que la gente, antes de cometer la misma infracción, lo piense y aprenda a respetar las normas por una cuestión de convivencia. La ciudad es una casa grande en la que vivimos todos, entonces ¿Por qué no nos comportarnos respetuosamente? Nadie tira la basura en el living de su casa, entonces ¿Por qué sí la tiran en la vereda o en algún terreno vecino? Necesitamos mejorar nuestra convivencia. Por eso no tenemos fines recaudatorios, sino que apelamos a despertar la conciencia de la gente, a respetarnos entre todos”, afirmó el juez de Faltas Municipal, Alejandro Ferrari, en diálogo con El Diario de la República.

Despertar conciencia

El secretario de Tránsito y Prevención Ciudadana de la Municipalidad de San Luis, Facundo García, está a cargo de la Escuela de Manejo y también lleva adelante cada operativo de destrucción de los caños de escapes libres que secuestran los inspectores municipales en los controles que hacen a diario. Ubicado en dos vértices que hacen al respeto de las normativas y a la penalidad de una parte de los infractores, opinó sobre el comportamiento de los conductores capitalinos.

“Hace poco terminó la primera tanda de la segunda inscripción de alumnos. Hay mucha demanda y estamos pensando en ampliar la escuela. En cuanto al comportamiento de nuestra gente a la hora de circular, notamos que manejan muy mal. En la charla final con los alumnos que terminan el curso de manejo, ellos llegan a la misma conclusión. Todos coincidimos en que se maneja mal”, apuntó.

“Por un lado pienso que se debe a que muchos de nosotros aprendimos a manejar con un familiar o un amigo. Pero nadie nos indica cuándo respetar una rotonda, por dónde debe circular si vamos en una moto, cómo girar. Y tampoco tenemos en cuenta el respeto por las normas o estacionar solo en lugares permitidos. Debemos mejorar el tránsito y por eso desde el Centro de Emisión de Licencias de Conducir próximamente aplicaremos un examen más riguroso, que será digital para que de ese modo no se copien y obligue a la gente a estudiar aspectos de la Ley de Tránsito y normas de la ciudad. El objetivo es educar, tomar conciencia. San Luis creció, ya no somos el pueblo entre Córdoba y Mendoza”, añadió.

Subrayó que hace tiempo la ciudad arroja expansión y aseguró que hay que estar a la altura de ese progreso. Remarcó que mejorarán los procesos para sacar el carnet, harán que el trámite sea secuencial y que la gente estudie las normas para formar ciudadanos que cumplan con las mismas. En otras palabras, generar buen comportamiento. “Desde la Comuna queremos impulsar ese cambio”, manifestó García.

Al desparpajo, billetera

En el espectro de las sanciones, las cifras que deben abonar los transgresores oscilan según la infracción. Van desde los $2 mil, pero pueden aumentar notablemente si el protagonista de la falta es reincidente. Por estacionar mal, la pena arranca en ese monto, pero si el auto fue removido los costos se triplican.

Circular con el caño de escape libre, además del decomiso y la destrucción del elemento ruidoso, conlleva a pagar $5 mil. Si el motociclista es reincidente, los números ascienden.

Si al conductor le falta algún papel del auto o moto sale $3 mil, en tanto que dar positivo en algún control de alcoholemia cuesta $20 mil, siempre y cuando el infractor no tenga antecedentes. En caso de que un control detecte a un auto con el escape libre, el costo asciende a $12 mil.

“Hace tiempo que los valores no se actualizan porque no buscamos recaudar. Apuntamos a la reflexión de aquel que infringe las normas para que no las repita”, explicó Ferrari.

Redacción/MGE