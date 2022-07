Fede Cyrulnik no es un avión, es un comediante

Esta temporada de invierno los memes de Julio Iglesias son la última moda; a ellos se les suma el del yaguareté del billete de 500 pesos, asustado por la llegada del dólar blue a los 300 pesos. Sin embargo, hace algunos años lo trending era el “troll face”, el inicio de los chistes gráficos en redes sociales. Se trataba de un rostro caricaturizado en blanco y negro que reía, lloraba o se enojaba. Como con la ropa, y los vestidos Versace, el humor digital tiene sus períodos de esplendor en los que todos visten o quieren usar los mismos memes que en unos meses dejarán de causar gracia. Al igual que en la industria textil, hay clásicos, como el pantalón negro, que nunca se van y otros que vuelven cada cierto período de tiempo: un buen ejemplo son los tres Spiderman señalándose unos a otros.

Federico Cyrulnik comprende el mundo de las tendencias humorísticas en Instagram a la perfección, incluso es generador de prendas únicas cortadas por la misma tijera que une al mundo del stand up como satirizar la vida cotidiana.

El comediante regresa a San Luis con su unipersonal “Stand up: comedy show" y se presentará esta noche, a partir de las 21, en la Caja de los Trebejos, en el Hotel Internacional de Potrero de los Funes.

“En el show resumo mi carrera de actor y comediante, es lo mejor de mí y de lo que sé hacer. No van a ver a un astrólogo haciendo predicciones, sino a alguien que no cree en la astrología pero que la toma para hacer chistes”, explicó Federico, quien agregó que, a pesar de no creer en la ciencia que estudia la acción de los cuerpos celestes, encuentra a las personas de su entorno en respuesta a los estereotipos de cada uno de los signos.

Cuando hacía chistes con perros pensaban que era veterinario. Ahora, con los signos, creen que soy astrólogo. Fede Cyrulnik

Fede comenzó su carrera ante las cámaras, pero de televisión, como actor de comerciales, mientras que en paralelo se iniciaba en el mundo del stand up, al que describe como un tipo con un micrófono haciendo chistes de la vida. En 2013 viajó a México a probar suerte en los medios locales, pero aunque no lo convocaban para actuar en publicidades, crecían las posibilidades de hacer presentaciones relacionadas con el humor. Así llegó a un casting para hacer un programa de comedia en Televisa.

“Ahí me di cuenta de que tenía algo para aportar. Pegué un volantazo, me empecé a dedicar a eso y luego volví a la Argentina. Fueron las redes sociales las que me dieron el espacio para mostrarme y generar el público que, hasta ese entonces, no se podía lograr de otra forma que desde la radio y la TV”, contextualizó.

Cyrulnik no es un veterinario ni un astrólogo, es un humorista. En 2016 el comediante comenzó a subir videos sobre la vida con sus dos perros, imitaba sus voces como si fueran pensamientos y, en repetidas ocasiones, se burlaba de su propio rol de dueño. Luego llegaron los astros y más adelante la combinación de ambos. Por ejemplo, con cómo reaccionan las mascotas al momento de salir a pasear, pero según su signo.

“Si unos perros me cambiaron la vida, una hija lo hace muchísimo más. Sin desmerecer el hecho de tener una mascota”, aseguró el humorista, en referencia a si tomará su futuro rol como padre para la comedia. Y finalizó: “Saber lo del embarazo me cambió el mundo y ya incluso hago chistes en el show con eso. Mucha gente se copaba con las cosas que hacía con mis perros, hoy es con los signos y quizá el día de mañana sea con lo que me pase con India”.