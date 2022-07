Un apellido de peso

Deseosa de tener un padre de oficina en la adolescencia, pero ahora contenta de los beneficios que le otorga tener uno de escenarios y programas televisivos, Tamara asegura repetir algunas cosas de sus padres en su rol como madre.

Hace unas semanas habló sobre la salud mental de su hermano Felipe, quien podría ser trasladado a una clínica para tratar las adicciones, tras el incendio en su departamento, en mayo, y en el que falleció su amigo, el médico neurólogo Melchor Rodrigo. En febrero había expresado: “Es un día a día, digo siempre. Es ver constantemente si está bien o es por etapas, hay buenas y malas”. Mientras aseguraba que su hermano estaba preparando un nuevo show como imitador de Michael Jackson.

—Venís de una familia rockera, ¿tuviste una infancia normal?

—No, no. Normal nunca. Pero tampoco tan anormal, tenía un padre que trabajaba en una banda de rock hasta que tuve cuatro o cinco años, así que estaba siempre en festivales detrás del escenario con mi mamá, hermanos y las familias de otros músicos. Pero el estar en ese ambiente de chiquita es todo una fiesta, así que fue una infancia divertida.

—¿Te hubiese gustado tener un padre más “convencional”?

—Tuve una época de querer un padre más convencional, cuando uno va cambiando y creciendo. Me pasaba más en la adolescencia, me daba cuenta de que había padres de otro estilo, que mis amigas tenían padres de oficina, que estaban siempre en la casa, cocinaban y hacían muchas cosas que para mí eran imposibles de un padre, porque cada uno tiene un padre distinto. En ese momento me preguntaba... ¿cómo no tuve un padre más...? pero después crecés y te das cuenta de que te tocó lo que te tocó y sos lo que sos por los padres que tuviste. Fue una cosa más de adolescente.

—Ahora, ¿te considerás una madre convencional?

—No. Me sucede que repito bastante con mi hijo todas las cosas que me hacían a mí. Tenerlo mil horas en un canal o en una radio y hacer teatro y llevarlo a que me vea. Hay muchas cosas que veo que repito, pero no sé si soy convencional o no. Trabajo de esto y lo llevo adonde puedo.

—¿Alguna vez te pesó llevar el apellido Pettinato?

—No ahora. Sí cuando era chica, me pesaba tener un padre tan famoso porque sentís que lo compartís con un montón de gente, entonces no era solo mi papá, sino el de todo el pueblo argentino que lo conocía. Era ir a comer y no podíamos estar solos, había un montón de gente que venía, le pedía fotos y en ese momento, cuando sos más chica, sí te pesa, pero ahora no, porque te das cuenta de que tiene más cosas a favor que en contra.

—Hubo rumores de que iban a hacer un reality de la familia Pettinato, ¿en qué quedó?

—Creo que nos mataríamos. Siempre nos hacen propuestas referidas a eso y tiran ideas, pero trabajar con la familia, en cualquier ámbito, es difícil. En un reality, en donde tenés que estar mil horas juntos, creo que renuncio enseguida. No, pero no sé. De a ratos nos gusta la idea. Por ahora queda siempre en charlas.

—¿La pandemia no les dio un poco un panorama de cómo sería?

—No, la hicimos separados. Ni loca. Yo con mi hijo, papá en su casa solo y mis hermanos cada uno en su lugar. Todos separados. Por suerte tuvimos un respiro entre nosotros. Para algunos fue eso, porque después volvimos a trabajar juntos en la radio.

—¿Cómo pasaste la pandemia?

—Nunca dejé de trabajar por lo que fue distinto al común de la gente. El estar siempre desocupado no me pasó a mí, yo hacía radio y tele desde mi casa. No es lo mismo, pero tenía un plan y un horario, así que dentro de todo la pasé bien.

—¿Bendita es tan divertido en la interna como se ve por televisión?

—Sí, la verdad que estoy contentísima de formar parte. Es muy divertido, es una hora y media de divertirte viendo lo que pasó en la tele. No lo hacen con maldad, es un programa muy gracioso y que me encantó también que me lo propongan.

—Hace siete años estuviste en Intrusos...

—Sí, voy probando en realidad. Nunca digo que no algo. Me gusta probar, sin prejuicios.

—¿Cómo te llevás con el mundo de los chimentos, teniendo en cuenta de que a veces sos foco de ellos?

—La verdad es que lo que yo hago no es llevar chimentos que no se conozcan, sino que trato de hacer divertidas las noticias que ya salieron. No me gustaría tener que hacer el papel de contar que alguien sale con alguien o que le pasó tal cosa. Lo hago desde un lugar de noticias que son más divertidas sobre otras personalidades, por eso también en Intrusos era difícil porque es un lugar donde sí tenés que llevar información. A mí eso no me gusta, lo que me gusta es divertirme con lo que ya salió. Pero bueno, de eso se trata y yo voy probando en dónde me siento cómoda.

—El mundo de la política ¿te interesa?

—Sí, este es el octavo año con Ernesto Tenembaum en radio y eso también me hizo conocer otro mundo, yo venía de trabajar en Radio Mega que es de rock nacional y me rodeaba de todas bandas de rock. Entrar a laburar con él fue como ¡ah! conocer todo un lado político y quién es quién. O será que estoy más grande, quizás cuando era pendeja no me interesaba y ahora sí.

—En 2020 estuviste en la lista de quienes visitaron al Presidente durante la cuarentena

—La verdad es que se cuestionó mucho más a las mujeres que a los varones. Cuando se mostró la lista había un montón de famosos y famosas que entraron y fue como que solo señalaron a las mujeres. De hecho después no pudieron sostener las versiones que decían de por qué entramos, sino que se iban cayendo. Creo que es algo que sigue existiendo en la sociedad y no estamos tan deconstruidos como quisiéramos. El mundo sigue siendo injusto para mujeres y varones.

—¿Te considerás feminista?

—Sí, claro. Creo que es imposible no serlo. Debería ser feminista el 100 por ciento de la población porque es algo tan básico como querer igualdad de derechos para hombres y mujeres. Es algo que debería existir desde que nacemos, o desde que nació el ser humano.

—¿Te has encontrado en situaciones incómodas por el hecho de ser mujer?

—Sí, encontré situaciones de vulnerabilidad en la cuestión sexual. Por ejemplo, hacer fotos en una sesión y que el fotógrafo te haga sacarte más ropa de la que te tenés que sacar y darte cuenta después y cuestionarte ¿por qué me saqué la ropa? si en realidad la foto era para el diario Clarín. Son cosas que te das cuenta después por la situación, él era hombre y yo era chiquita. También tuve mucha suerte porque yo trabajo en un medio donde tengo un padre conocido, entonces quizás no me basurearon tanto. Sí tengo amigas que no tuvieron la misma suerte y casi todas pasaron por alguna situación machista.

—Antes era normal ver a niñas y adolescentes sexualizadas en las tapas de revistas, ¿creés que los medios de comunicación avanzaron en ese sentido?

—En eso creo que sí. Nicole Neuman hizo una tapa que decía “sexy a los 12”. Creo que ya no se sexualizan menores y hay un tipo de humor que tampoco se hace más. Eso de reírse del otro por tal o cual cosa ahora ya no pasa. Creo que sí avanzamos en algunas cosas y hay otras en las que aún no lo hemos hecho.

—Viniste a Villa Mercedes para "Rock en la casa", ¿cómo fue la experiencia?

—Era la primera vez que venía a San Luis, apenas me hicieron la propuesta y me contaron de qué iba el festival me encantó. Yo crecí viendo a mi familia participar en ese tipo de cosas, con lo que es un lugar en el que me siento cómoda. En cuanto me contaron cómo era, y que ya lo habían hecho un par de años, me encantó. Además me permitió conocer la provincia. Cuando te hacen propuestas laborales, en las que de paso conocés otra parte de nuestro país es un dos por uno.