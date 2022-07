Una mujer que fue adoptada busca a su gemelo y a su madre

La vida está trazada por vicisitudes que desploman sentimientos encontrados y la historia de Gabriela Lucero Molina no es ajena a ello. Hace unos cinco años lamentaba la muerte de sus padres, a quienes perdió en el transcurso de unos 365 días. En medio del duelo y los trámites por la herencia, descubrió que no era hija biológica.

A sus 42 años, su camino la sorprendió con el inicio de una investigación para cerrar sus orígenes, su identidad. Ahora, con 47, lo único que sabe es que tiene a su mamá biológica y a su hermano en algún lugar. Y pide difusión para encontrarlos.

El Diario habló con Lucero Molina quien detalló que en diciembre de 1974 llegó una mujer de entre 24 y 26 años al Sanatorio Ramos Mejía de San Luis con un par de gemelos recién nacidos. Uno de esos bebés era ella, quien estaba en un estado frágil debido a que nacieron cuando solo tenían 7 meses de gestación. A los pocos días del nacimiento, los esperaban las familias que los criarían. El pacto de adopción ya estaba arreglado.

En la Iglesia Catedral. Al momento de su bautismo tenía cinco meses.

“Yo era la más delicada de salud y me tenían que trasladar a Río Cuarto, que es donde había incubadora en ese entonces. Pero como no iba a llegar, trajeron la primera incubadora a San Luis, que fue la que usé yo”, aseguró Lucero Molina.

“Sé que nos separaron en dos familias. No sé si la de mi hermano es de acá o de otra provincia. Cuando le pregunté a mi enfermera me dijo que no recordaba si veníamos de Córdoba o de La Plata”, agregó.

De acuerdo a lo que expuso, en los registros indagados aparece el 24 de diciembre de 1974 como la fecha de nacimiento, pero descubrió que en realidad fue el 17 de ese mismo mes. Pidió certificados en la clínica, pero le dijeron que esos papeles se habían quemado.

“Tengo tres partidas de nacimiento, una de 1974, otra de 1975 y la última de 1977. Al ser un documento no pueden estar tachados y los dos primeros sí están marcados. También tengo mi fe de bautismo de la Iglesia Catedral, por el capellán del Ejército”, indicó.

Gabriela Lucero Molina tiene 47 años.

La búsqueda de su hermano gemelo y su madre ya lleva cinco años sin resultados relevantes. Pensó en recurrir a las Abuelas de Plaza de Mayo, sin embargo, ellas solo colaboran con personas que hayan nacido a partir de 1975.

“Cuando me enteré de todo esto le pregunté a una de mis hermanas y me lo confirmó, pero tampoco recordaba de dónde venía. Nunca lo hubiese imaginado porque mis padres no hicieron diferencias, tuve a los mejores papás”, expresó.

Sus tres hermanos de crianza y su niñera siempre supieron que había sido adoptada, pero prefirieron callarlo. “Es mi derecho, necesito saber de dónde vengo”, aseveró.

Quienes puedan aportar datos sobre su identidad pueden contactarse al número 2665000937.

Redacción/MGE