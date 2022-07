Registran subas en los maples de huevos de al menos el 40%

Los precios parecen no tener techo. Distintas consultoras nacionales auguran un escenario económico enmarañado y advierten que la inflación de julio llegaría al 8%, con un acumulado del 90% para el cierre de 2022. Los huevos no escapan a estas cuestiones. Verduleros aseguran que el maple registra incrementos de al menos el 40%.

El Diario de la República concretó un sondeo para conocer más en detalle el contexto. La mayoría de las fuentes consultadas coincidieron en que las 30 unidades rondan entre los $700 y $800, y que la fluctuación obedece a distintas variables. “Tiene que ver el dólar, pero otro tema es la época del año: nos encontramos en una etapa en la que las gallinas no ponen tantos huevos”, señaló José Vergara, propietario de una verdulería de La Punta.

De acuerdo a lo que explicó, los proveedores tienen los mismos gastos, pero sin la misma capacidad de producción. Además, remarcó que no hay que perder de vista la influencia del valor de los combustibles.

En su caso particular, advirtió que el cajón que compra, que trae doce maples, sufrió un incremento en alrededor del 25%. Antes lo conseguía en $6 mil y ahora trepó a $7.500. Asimismo, otros colegas aseguran que incluso se puede llegar a adquirir por $8 mil. Un factor que no es menor tiene que ver con que hay menos disponibilidad de productos: solo se consiguen huevos de tamaño grande.

Según el referente de los almaceneros en San Luis, Ángel “Cacho" Soria, los proveedores atribuyen el encarecimiento del precio a que es la época del año con menos producción y que el alimento que les dan a las gallinas está atravesado por cuestiones relacionadas a la importación y, por ende, se ve influido por el dólar.

Juan Falco atiende una despensa sobre calle Chacabuco. Si bien usualmente los huevos conforman los productos básicos de venta, esta vez los dueños del negocio decidieron no renovar el stock, al menos hasta analizar diferentes precios que permitan el menor impacto posible. “No compramos porque no nos da la cara para vender un huevo a $40. Es un huevo, ¿qué podés hacer con eso? Veremos si conseguimos algo accesible, pero no traeremos mercadería para matar a la gente con los precios”, reflexionó.

En este tipo de comercios, los huevos se venden por unidad y se pueden encontrar a partir de los $30, especialmente en aquellos lugares que aún no han renovado sus góndolas y que mantienen los valores desactualizados. Antonela Páez trabaja en un local de la ciudad y calculó que los incrementos van entre $20 y $30 por semana, no solo de los huevos, sino de todo tipo de artículos.

“Los clientes ya no dicen nada. Antes se quejaban, ahora no. La gente que nos trae la mercadería nos informa cómo cambian los valores cada semana”, indicó.

Si la lupa se corre del núcleo de comerciantes que venden este producto, se advierte que el panorama es aún más complejo. Por citar un ejemplo, los panificados se ven estrechamente alcanzados por los incrementos. “Nosotros usamos huevos a diario. Para algunos productos se necesita un maple. La última compra que hicimos estaba en $700 las 30 unidades, mientras que hace dos semanas atrás se conseguía en $500. Se trata de evitar los aumentos al público lo que más se puede, pero es inevitable que impacte en el valor final”, remarcó Blanca Magallanes, quien trabaja en una panadería.

Gerardo Cejas tiene a cargo la atención al público de una despensa. Si bien aún no ha renovado el stock, comentó que la última vez que compró huevos fue hace unas semanas atrás, cuando consiguió el maple a $530. Por entonces, la unidad costaba $25. “No he vuelto a comprar, pero sé que subió. Aumentan desde hace rato. Cada vez que los compro tienen un precio distinto. Te dicen que es por la situación del país, que a ellos también les incrementan otras cosas y así todos tenemos que modificar los montos”, lamentó.

Sin freno

Que las góndolas expongan carteles en blanco para acrecentar la incertidumbre económica no es algo nuevo. En marzo de este año se hablaba, paradójicamente, que los huevos “cotizaban en alza” dado que la docena se vendía en $250 y el maple, en $500. De hecho, era común escuchar en la calle que era mejor ahorrar en huevos que en dólares.

La Cámara Argentina de Productores Avícolas había señalado que en febrero la docena alcanzó los $142 frente a los $79,81 que se pagaban en enero. Por entonces la entidad enfatizó que no se trataba de una suba, sino de una “recuperación”. Más allá de las conjeturas, lo cierto es que el producto llegó a cifras históricas y no da respiro a los consumidores.