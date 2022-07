Estreno de "Beba poesía", con reglas para no olvidar

"No vayan a llorar cuando me muera ni pongan la mirada enmarañada, recuérdenme con risa enarbolada que no era de otro modo como era", comienza "Instrucciones para mi muerte", uno de los poemas más conocidos de la recordada Beba Di Genaro, la poetisa puntana que dejó un legado sensacional de escritos y recuerdos a sus lectores, familiares y colegas.

Para honrar su memoria, este jueves a las 20 en la sala “Berta Vidal de Battini” del Centro Cultural Puente Blanco se estrenará "Beba poesía", el documental dirigido y guionado por Marcos Valdivia y producido por Valeria Sigampa, que fue uno de los ganadores de la convocatoria "Gerardo Vallejo" y busca rememorar la historia de la escritora junto con algunos fragmentos tomados de sus escritos más conocidos como "Instrucciones...". La entrada es libre y gratuita.

El documental cuenta con entrevistas a las dos hijas de Beba, su nieta y participaciones especiales como la de su mejor amiga Ana Cecilia Tula, quien le pone voz a uno de los poemas representados. Además, cuenta con momentos ficcionales y de animación interpretados por Romina Reta, Hernán Duarte y Adriana Durigutti.

"Quisimos plasmar y recordar la vida artística de Beba, que consideramos muy interesante y maravillosa", contó Valeria, quien anteriormente trabajó en un proyecto similar dedicado a la poetisa y quedó enganchada con su historia de vida y la manera de escribir de la artista, tanto que la llevó a investigar a fondo su perfil.

"Mostramos las partes más auténticas de la autora. Su costado poético, creativo, feminista y revolucionario. Sentimos que Beba fue toda una transgresora y adelantada a la época", agregó la productora del documental.

Una de las locaciones que utilizaron para filmar el proyecto fue la casa de Di Genaro en El Trapiche, lugar donde surgieron sus obras más famosas como "Quiero hacer el amor esta noche", que tiene su representación dentro del documental de la mano de Romina.

Otros poemas que se podrán observar en el audiovisual serán "Las vírgenes negras" y "Es como el viento", junto con Durigutti.

"Todas las y los entrevistados coinciden en que Beba respiraba poesía y lo que tocaba o vivenciaba lo transformaba en un poema. Fue así que no se nos hizo difícil elegir el nombre del documental porque representa su espíritu tal cual lo muestra en sus trabajos literarios", contó Valeria, quien espera con ansias el visto bueno del público, la familia y los amigos de Di Genaro, quienes hoy conocerán el trabajo realizado por ella y su equipo.

