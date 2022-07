Sol y Fe lleva su música por Europa

Con la certeza de saber que el solo hecho de haber participado en el programa de Telefé "La Voz Argentina" ya es un premio, el dúo Sol y Fe vivió su eliminación contra la jujeña Luciana Araya con alegría. Ahora, con un nuevo propósito, Ayelén y Federico López retomaron su trabajo habitual y se embarcaron en un crucero que los llevará por Europa para deleitar a la tripulación con sus canciones. El recorrido comenzó en Trieste, donde zarparon hacia Grecia, España, Croacia, Turquía, Portugal y Marruecos, entre otros destinos. Estarán en alta mar lo que resta del año y volverán a Buenos Aires aproximadamente el 2 de diciembre.

La trayectoria de Sol y Fe ostenta casi 20 años. Todo comenzó como un proyecto de pareja que formaron Federico y su esposa Marisol, quienes poco a poco se hicieron más conocidos en el ambiente de la música. El dúo llevó sus canciones por casinos, boliches y hoteles hasta que empezaron a salir del país. Primero los contactó un italiano que vio sus videos en YouTube y luego una empresa de cruceros internacional, que les dio trabajo como cantantes y la posibilidad de conocer varios países del mundo. Con el tiempo y las responsabilidades personales, la pareja decidió que su primera hija, Ayelén, reemplazara a su mamá en algunos shows y se dieron cuenta de que la incorporación de la jovencita traía otro color a los espectáculos.

Esa fue la dupla que la familia eligió para concursar de "La Voz...", y fue una sabia decisión. “La verdad que estamos felices, porque el solo hecho de llegar ahí ya es un premio”, manifestó Federico, y advirtió que la elección de Soledad Pastorutti fue muy difícil. “Los tres cantamos muy bien, esto lo predijimos antes, sabíamos que no la iba a tener fácil y no la cuestionamos. Cuando armamos la canción para la batalla, dijimos: ‘Vamos a tratar de que sea un trío y no un dúo', y eso fue lo que hicimos, por eso le costó tanto a Sole decidir. Estamos muy contentos, fueron muchos elogios de parte de todo el jurado”.

“Es un poco difícil explicarlo con palabras, pero nunca nos imaginamos vivir esta experiencia. Conocer a tantos compañeros tan talentosos y estar en esa producción tan imponente fue increíble. Las audiciones a ciegas fueron de mucho nervios e intriga por saber quién iba a pasar, y el haber visto en el momento en que estábamos cantando que una silla giró y era la Sole ya nos encontramos más que agradecidos, porque la Sole apostó a nuestro dúo y nos dio la posibilidad de experimentar esto”, sostuvo Ayelén.

Pero como dijo el dúo: “Por algo pasan las cosas”. Antes de saber que iban a ser eliminados de la competencia ya tenían en sus planes subirse al crucero para otra aventura musical. “Quizás Dios nos tenía preparado otro camino para andar. Ya estamos en Europa, haciendo nuestro trabajo habitual desde hace mucho tiempo, que es cantar en cruceros. Y lo que es la vida; no había terminado la batalla y ya teníamos más o menos hablado con la empresa MSC que si no pasábamos la batalla, nos íbamos. Embarcamos en Italia, vamos a hacer un recorrido muy lindo por las islas griegas, vamos a estar en Turquía y Croacia, y para fin de año el barco se va hasta Sudamérica, pasando por Brasil y las ciudades de Búzios, Río de Janeiro, Ilha Grande y Salvador de Bahía. Después vamos a estar en Montevideo y Punta del Este, en Uruguay, hasta llegar a Buenos Aires en diciembre”, contó Federico.

Cuando regresen a San Luis, Sol y Fe tiene pensado hacer un show especial en un teatro, que no especificaron, en agradecimiento a todos sus seguidores, su familia y amigos por el apoyo que recibieron durante su participación en el programa, y en celebración por los 20 años de la agrupación, que se cumplirán en noviembre de este año.

