Básquet: Las Gigantes se presentaron formalmente en La Pedrera

El seleccionado argentino de mayores de básquetbol femenino tuvo este viernes su presentación en sociedad en el parque villamercedino La Pedrera, anfitrión desde este lunes de Las Gigantes en la fase de grupos del Torneo

Sudamericano San Luis 2022, que entregará cuatro lugares para la AmeriCup del próximo año.

En conferencia. Los integrantes del seleccionado estuvieron acompañados por Sergio Dacuña y Vanina Brito.

En la presentación del conjunto "albiceleste" frente a la prensa, en el hall de acceso al Estadio Único, participaron el entrenador Gregorio Martínez y las jugadoras Melisa Gretter y Agostina Burani, quienes estuvieron acompañados por Sergio Dacuña, director de La Pedrera, y Vanina Brito, jefa del Programa Eventos Deportivos del Gobierno de la Provincia.

Nosotros tratamos de tener una filosofía de juego determinada, en donde el esfuerzo físico es una constante. Gregorio Martínez.

Tras el recibimiento de Dacuña y Brito, quienes se mostraron felices con el desarrollo de la competencia y el desembarco del seleccionado argentino, Martínez, quien se hizo cargo del equipo en octubre, señaló: "Cursamos la cuarta semana de entrenamiento y estamos bien, tenemos un grupo muy comprometido. Han trabajado muchísimo y va mi agradecimiento hacia ellas porque no es fácil. Para una Selección cuatro semanas es mucho, algo que generalmente no se consigue. Veremos si nos alcanza o no; no hay que obviar que esta es una competencia donde hay otros equipos que quieren lo mismo, pero hicimos el esfuerzo necesario. A partir del lunes llega el momento de medirse contra las demás y ver qué fueron capaces de construir, demostrándolo en la cancha".

No aflojan. Las jugadoras trabajan con la mente puesta en Venezuela

Gretter, capitana del seleccionado nacional, manifestó en la previa del Sudamericano: "Si bien somos 5 las jugadoras con más experiencia, las más chicas en el momento en el que fueron convocadas a la Selección mayor entendieron cómo se trabaja. Saben escuchar, están dispuestas a hacerlo y eso nos pone las cosas más fácil. Fuimos 19 jugadoras las que comenzaron a entrenar, ahora quedamos 12, y desde el primer día estamos todas comprometidas tirando para el mismo lado. Entonces estamos todas juntas y armamos un lindo grupo; esperamos empezar a transmitirlo desde el lunes contra Venezuela".

Estamos terminando de pulir el trabajo, detalles de ataque y defensa. Después empezaremos a pensar en Venezuela. Melisa Gretter

Burani resaltó que el "objetivo es clasificar a la AmeriCup, nada mejor que de local con nuestras familias que vienen a apoyarnos. Ojalá podamos hacerlo a estadio lleno".

Las Gigantes, campeonas del último Sudamericano en Colombia (2018), abrirán este lunes el Grupo A frente a Venezuela (también están Ecuador y Paraguay) en el estadio Arena de La Pedrera.

En la Zona B, con sede en el Ave Fénix, jugarán Brasil, Colombia, Chile y Uruguay.

Redacción / NTV