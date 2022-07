Se presenta "El coleccionista de máscaras", de Abel Viotti

La lujuria y las confidencias une a dos almas solitarias en busca de compañía, pero esa relación meramente banal desata una serie de conflictos que llevan a la desconfianza, la muerte y la venganza. Así inmortaliza Abel Viotti a Magenta Bloom y Alexandre Dumont en su segunda novela “El coleccionista de máscaras” que lanzará hoy de manera virtual a través de la cuenta de Instagram de Editorial Vanadis para todo el país. Luego, el libro se podrá conseguir bajo demanda en la página de la editorial, en librerías de Entre Ríos, de Buenos Aires, en Amazon, en formato digital y también en San Luis estará disponible en Librería Anello.

En la Argentina de 1910, una de las actrices de teatro y cine más importantes del mundo, Magenta Bloom, llega desde Francia a la ciudad de Santa Piedad para inaugurar el primer teatro de la provincia. En ese viaje, Bloom conoce a Alexandre Dumont, un excéntrico anticuario y coleccionista de máscaras. Pero la inquietud por lo que el joven esconde debajo de sus propias máscaras los lleva a caer en una mutua aversión lo que desata una cadena de tragedias, crímenes, desamores y venganzas que no solo afecta a ambos, sino también a quienes los rodean. La ficción tiene un toque de la personalidad del autor quien tiene el hobby de coleccionar máscaras y es de donde vino la inspiración para la creación de la historia.

“El principio de mi inspiración se remonta a mi propia afición hacia las máscaras. En 2014 escribí una obra de teatro que se llamaba ‘Teatro de máscaras: El despertar’ ahí empecé a comprar algunas y a desarrollar obras de teatro referidas a ese accesorio. Es algo que siempre me llamó la atención. Hace unos 3 o 4 años hice un cortometraje en el auditorio Mauricio López en el que hablaba sobre la vanidad que es el tema central de mi libro y con base en unas líneas de este cortometraje es que empezó esta historia un poco más desarrollada”, contó Viotti.

Luego de esa epifanía, el autor decidió establecerse en Luján y ahí empezó a escribir su novela. “Me llevó bastante tiempo hacerla, es una obra que llevó mucha investigación para poder darle verosimilitud en todo lo que es el contexto histórico, sobre todo en el aspecto socio político. Además, abraza a otras culturas porque al tratarse de máscaras habla un poco de sus orígenes, usos y de las creencias que encierran, entonces hay como una fuerte presencia cosmopolita de todas las culturas del mundo de diferentes épocas”, expresó.

La presentación de hoy será a través de un vivo con el Instagram de Editorial Vanadis de Entre Ríos. Tras este vernissage, el autor aseguró que realizará una serie de presentaciones presenciales en diferentes puntos de la provincia como San Luis, Merlo, Villa Mercedes, Luján y San Francisco. Después tiene pensado iniciar una gira por otras provincias del país.

“Es una satisfacción enorme poder sacar a la luz esta novela. Es un libro que me está generando muchas emociones y también mucha expectativa. El primero -Tetralogía del enemigo- lo edité en pandemia y no pude presentarlo, entonces de alguna forma es una experiencia nueva y esto hace que me genere otras emociones”, manifestó.

