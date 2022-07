Poggi y una posible explicación de su silencio con el Supervielle

El experimentado dirigente justicialista Diego González no tiene tapujos al hablar sobre Claudio Poggi como político y también por su gestión al frente del Ejecutivo puntano. No ahorra en munición verbal y le achaca al cordobés su hipocresía para con los puntanos, que es un “eterno candidato”, un político de “falsa bandera” y que es “un dirigido, no un dirigente”.

Esta semana, en una entrevista concedida al programa "Mañana es tarde", de Radio Lafinur, González resaltó que el diputado nacional hasta ahora no se ha pronunciado sobre las masivas denuncias de clientes del Supervielle por estafas cometidas en sus cuentas, y deslizó que este mutismo posiblemente obedezca a la estrecha relación que su gobierno mantuvo con la entidad bancaria.

González recordó que Poggi avaló una inusual maniobra con la certificación de los proyectos de infraestructura que perjudicó a varias empresas y que, aseguró, benefició al cuestionado banco.

“Los certificados de la obra pública pasaron de tener vencimiento de treinta a días a noventa. Entonces los contratistas retiraban estos certificados de las oficinas cuando faltaban noventa días para cobrar, lo que en definitiva era un gran perjuicio. La solución para obtener liquidez era el circuito de ir al banco, a cambio de un interés bastante elevado”, afirmó y agregó: “Era una operatoria muy ventajosa para el banco, porque era el agente financiero”.