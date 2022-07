Defensa del Consumidor renovó su circuito de atención en los barrios

Con la idea de descentralizar la atención y para estar más cerca de los ciudadanos, Defensa del Consumidor de San Luis renovó el circuito de atención en los diferentes Centros de Atención al Vecino (CAV) de la capital. Ayer estuvieron en el del barrio Jardín San Luis y el próximo viernes lo harán en el del barrio 500 Viviendas Norte. El cronograma está planteado hasta el 16 de septiembre inclusive.

Adelantaron que el miércoles 3 de agosto brindarán su atención a los vecinos de La Punta, en el SUM del hospital de la ciudad, en el horario de 9 a 13.

La jefa de la Oficina de Comercio de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, Eliana Samper, informó que recepcionan entre 10 y 20 consultas y reclamos cada viernes. La mayoría hace referencia a estafas bancarias y, en el rubro comercial, a actualización de los libros de quejas.

"La idea es llegar al vecino, hacerle más sencilla la tarea y, sobre todo, está orientado a las necesidades que tienen. Esto resulta muy importante, sobre todo, para las personas de la tercera edad quienes no tienen un acceso tan fluido como el resto para tramitar una denuncia de forma online", expresó Samper.

Además, recordó que para poder realizar los reclamos de manera virtual es necesario contar con una dirección de correo electrónico. Y agregó que continúan con la atención telefónica y vía WhatsApp al 2665257767.

Otra iniciativa que comenzarán a aplicar próximamente serán las capacitaciones. La funcionaria comentó: "La idea, también, es implementar charlas en los distintos CAV para el vecino, no solamente como educación para un consumo responsable, sino para que sean capaces de gestionar cualquier duda que se les presente, ya sea para compras virtuales o estafas de bancos que están muy al orden del día".

En relación a las quejas hacia las entidades bancarias, aclaró que se deben principalmente a descuentos indebidos y la falta de claridad sobre la procedencia de los mismos. "Somos una instancia mediadora, no judicial. El hecho de que el interesado pueda realizar las denuncias a través nuestro no implica que no lo pueda hacer también por la vía judicial. Luego del ingreso de la denuncia se genera la formación de un expediente que se tramita en los sumarios que tenemos en la oficina y ahí comienza la etapa de mediar para que haya un arreglo o conciliación entre las partes", dijo Samper.

Explicó que si el arreglo es aceptado, el expediente se archiva. En caso contrario pasa a la etapa de imputación y, de ser necesario, se aplica una sanción.

El subsecretario de CAV del Municipio, Santiago Cortez, manifestó que la propuesta la lleva adelante la entidad provincial en colaboración con la Comuna. Dijo: "Ya terminó la primera gira que hicieron los chicos de Defensa del Consumidor por todos los CAV. Lo vieron muy positivo. Por eso, este viernes (por ayer) comenzó de nuevo la recorrida por los centros. Además de estar en las oficinas cuentan con un equipo que sale a recorrer el barrio y los negocios, porque no solo asesoran al vecino, sino también al comercio".

El cronograma continuará el próximo viernes en el CAV del barrio 500 Viviendas Norte (avenida Fuerza Aérea M. 176), el 12 de agosto en el CAV Tercera Rotonda, el 19 en el CAV del barrio Félix Bogado (Ascasubi 830), el miércoles 24 en el CAV Tres Barrios (Dr. Esperanto 535, Bº Coronel Pringles), el 26 en el CAV del barrio Rawson (Balcarce 2074), el 2 de septiembre en el CAV del barrio San Martín (E. Lobos e Islas Malvinas), el 9 de septiembre en el CAV del barrio José Hernández (Esteban Adaro 1500) y el recorrido finaliza el 16 en el CAV de la Ediro (Avenida del Fundador y Santos Ortiz).