Sin demagogia y sin temor, pero con mucho coraje

La realidad expone crisis. Seria, profunda y difícil. Y sobre todo repetitiva, cerca del hartazgo por repetitiva, por previsible y por inexorable. Lo explicó hace mucho un sabio, lo reconocen todos: si se repiten los procedimientos, se repiten los resultados. Es coherente la intención de convocar a la tranquilidad y la calma. Muchos medios de comunicación con variadas intenciones agitan cifras y conclusiones. Hasta la peor situación se puede presentar más dura aún de lo que realmente es. Y está claro que esta es muy dura. Que el tipo de cambio incide en los precios de la economía es absolutamente cierto. Que es un resorte que dispara el comportamiento de muchas variables sensibles de la economía también lo es. Ahora, de allí a promover una conducta histérica y desesperada, siguiendo el tipo de cambio al minuto, hay varias posibilidades mucho más sanas. Si no se poseen dólares en efectivo, ni cara grande, ni cara chiquita, ni ninguna cara; si no se tienen deudas en dólares, y mucho menos ingresos en dólares. Si ninguno de los proyectos personales o laborales gira en torno a la divisa norteamericana, no hay ninguna necesidad de seguir minuto a minuto la cotización del dólar, de aprender las tantas cotizaciones existentes y su permanente oscilación. Se puede adoptar una conducta bastante más relajada y serena, que permita encontrar algún equilibrio y contribuya a una salud mental un tanto más amigable. Y no se pretende la indiferencia ni ninguna otra forma de desprecio de la realidad política, social o económica. Justamente, la observación más sensata y reflexiva permitirá ocuparse con diligencia de aquellas cuestiones que de verdad incidan en la vida de cada uno, de su familia, de su comunidad, de la sociedad, y merezcan decisiones y acciones inmediatas. Naturalmente, esto incumbe a ciudadanos de a pie desprovistos de incumbencia alguna. Quienes tengan serias responsabilidades de decisión y de acción deberán actuar de un modo urgente con la eficacia y la eficiencia que la hora requiere. Y deberán comunicar sus precisas decisiones de un modo claro e incontrastable. Ni secretos, ni ocultamientos, ni misterios. La política es de cara a la gente. Quienes manejan la cosa pública deben hacer públicos sus criterios, sus pensamientos y sus actos.

Sin duda, surge luego un complejo recorrido por los medios de comunicación donde la responsabilidad de cada espacio y de cada comunicador comienza a jugar un rol decisivo. Hay quienes comprenden un momento difícil y asumen un rol maduro y sensato. Hay quienes creen ver la oportunidad de hacer prosperar no se comprende muy bien qué intereses y desatan todo tipo de especulaciones infundadas y de filosos disparates, que en muy poco contribuyen a prestar un servicio a quienes resultan ser, objetivamente, los más perjudicados ante cada crisis. Y si a ellos se suman eternos especuladores electorales, el paisaje es triste y desolador. El futuro se presenta oscuro y decepcionante.

Cierto es que nada exime a quienes se postularon para la representación del pueblo y tienen legalidad y legitimidad para asumir la máxima responsabilidad que les cabe. Y no se admite reducir semejante coyuntura a pequeñas diferencias, internas o rencillas con intrigas de palacio. Acá se juega la Argentina. El destino de millones de hombres y de mujeres que, a diario, trabajan y se esfuerzan para una construcción colectiva mucho mejor. Hay que estar a la altura. Y todos saben quiénes soportarán el peso más duro en cada circunstancia. A ellos hay que proteger. En ellos hay que pensar. Cuando hay necesidades básicas insatisfechas no se admiten dilaciones. Hay que decidir con coraje y con valentía. Hay que comprender el momento e interpretar las demandas. No alcanzan discursos de ocasión ni mensajes difusos. Hay que tener mano firme y respetar las convicciones. Hay que honrar el mandato. Hay que valorar para qué y para quiénes se gobierna.

El martes 26 de julio se cumplieron 70 años del fallecimiento de Evita. Hay que honrarla, poniéndose al lado de los más vulnerables. Sin demagogia y sin temor.