Maximiliano Casa: "Este es el mejor momento de mi carrera"

Hay una variable que no falla en Estudiantes en este torneo: si hay gol de Maximiliano Casa, hay triunfo "Albiverde". Y, por suerte para los fanáticos, los goles del veloz delantero de 29 años han llegado seguido y le han permitido al equipo poder cerrar la primera rueda como uno de los mejores de la Zona A del Torneo Federal A.

Ya son 8 las redes que perforó el santafesino de Villa Constitución en tan solo 16 partidos jugados con el club. Su injerencia es tal que se ha convertido en uno de los máximos goleadores del campeonato y efectivamente Estudiantes ya se transformó en el club que más goles marcó en su carrera.

"No tengo dudas que este es mi mejor momento con el gol. Tuve una buena racha en 2015 jugando para Chacarita en el Nacional B, donde marqué 7 tantos, pero aunque tengo siempre el arco entre ceja y ceja, nunca fui un goleador en los equipos que estuve, mi función es correr todas las pelotas y generar situaciones para ayudar al equipo", repasó Maxi.

Comandar la ofensiva, ser la carta de gol es una presión extra para cualquiera, pero la personalidad del tatuado delantero le permite llevarlo con mucha serenidad: "Es una sensación de responsabilidad linda, no lo puedo negar, pero lo más importante es que el equipo consiga los resultados. Soy consciente también que erré un penal, que de visitante no he podido convertir las chances que generé y que perder algunos puntos han sido en parte mi culpa y que tengo que mejorar en ese sentido".

Lo dice después de marcar el segundo de los goles con los que el equipo derrotó a Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi para colgarse la primera medalla de tres puntos fuera de casa, justo en el cierre de la primera rueda y tras ubicarse en la cuarta ubicación con 26 puntos, por detrás de Olimpo (36), Villa Mitre (28) y el sorprendente Sansinena (26) que con los mismos, solo lo supera por diferencia de gol al "Verde".

"El balance de esta primera rueda es altamente positivo. Hay un detalle que no hay que pasar por alto, que es el de que somos un equipo totalmente nuevo. Acá no se mantuvo una base, armamos un grupo de cero y eso es una de las cosas más complicadas y hay que valorar mucho ese esfuerzo que hicimos. Este es un gran momento del equipo, pero todavía queda la mitad del camino por recorrer y creo que todo va a ser mucho más parejo", analizó Casa.

De todos modos hay un aspecto que Maximiliano analiza como vital y es la solidez defensiva que ha conseguido con el correr de los partidos, donde solo ha sufrido un gol en los últimos 4 encuentros. "Ver la manera en la que está jugando el equipo en la faz defensiva es una enorme tranquilidad, sin desmerecer al rival, Círculo parecía que iba a jugar tres días seguidos sin poder convertirnos. Conseguir solidez y poder mantener el cero en nuestro arco será fundamental, porque la segunda vuelta será mucho más dura, ya que todos los equipos nos conocemos de habernos enfrentado".

Por último, Casa le puso en pausa la efervescencia al clásico que se viene en dos fechas ante Juventud: "Es inevitable que la gente piense en el clásico, nosotros también en parte nos motivamos, pero sabemos que tenemos un viaje a Bahía Blanca de por medio y ya habrá tiempo para pensar en el clásico", cerró el goleador.