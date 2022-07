Janet Leyes: "Por suerte un gol mío pudo abrir el partido"

Es perfil bajo. No le gustan mucho los micrófonos. Su hábitat natural es dentro de la cancha. Ahí se siente cómoda. Janet Leyes habla con la pelota en los pies. El domingo abrió el partido ante Argentino de Merlo con un golazo, después de una gran jugada individual que terminó con un zapatazo que se coló en el ángulo derecho de Tatiana Corso. Después San Luis FC terminó ganando 4-0.

"Por suerte un gol mío pudo abrir el partido. Ellas apuestan mucho a la marca personal, en los primeros minutos nos incomodaron, pero cuando les encontramos la vuelta las superamos. El primer gol facilitó las cosas porque les trasladamos el nerviosismo a ellas", comenzó diciendo la marcadora de punta izquierda de San Luis FC.

En Juventud jugaba de delantera. Solía hacer una gran dupla con Verónica Arias. Después, por la baja de Soledad Alcaraz, pasó a jugar de tres, puesto que le sienta bien y que la tiene como una de las firmes protagonistas en el equipo de Carlos Casteglione.

"Me siento cómoda en esta nueva posición. El DT me da libertad para soltarme y pasar al ataque, así que me gusta porque puedo pisar el área rival", aseguró.

Su vieja posición de delantera le dio buenos tips para usar en el presente. A la salida clara que tiene por ser dueña de un gran talento ahora le sumó marca. Es una jugadora más completa. Y sabe que cuando el entrenador la necesite en otro lugar del campo de juego también lo puede hacer muy bien.

"El torneo es largo, pero nosotras vamos por todo. Queremos ascender. No nos conformamos con hacer un buen campeonato. Se armó un buen equipo y estamos preparadas para dar ese salto de calidad que le vendría muy bien al fútbol femenino", dijo con voz firme y segura, igual que cuando marca o encabeza algún ataque.

Tiene tres goles en el campeonato. Le convirtió a Juventud Unida, Sacachispas y a Argentino de Merlo.

Las jugadoras y todo el cuerpo técnico están ilusionados. No es para menos, el equipo respondió con creces. En la primera fase ganaron siete de ocho partidos, hicieron 39 goles y solo le marcaron 3. Y en la Zona Campeonato están con el puntaje ideal: 6 de 6. Con 8 goles a favor y solo uno en contra.

"Cuando empezó este proceso sabíamos que podíamos estar en la pelea. Las jugadoras de San Luis demostramos que estamos a la altura y los refuerzos que llegaron se acoplaron bien al grupo, así que soñamos en grande", sentenció.

La expectativa es grande. En la previa de la incursión del equipo en la Primera C de AFA había muchos que miraban de reojo, y ahora el panorama cambió. A base de juego y de goles, San Luis FC sedujo hasta aquellos que no creían en este proceso. Cuando le ganaron 6-1 a Berazategui en el debut, las pibas se dieron cuenta de que ese era el primer escalón de este sueño que cada día está más cerca. Es cierto, falta mucho camino por recorrer, pero con el paso de las fechas, con las victorias como aliadas, el equipo se entusiasma y entusiasma. "Había mucha desconfianza al principio, pero por suerte pudimos revertir eso, gracias al trabajo y al esfuerzo de un grupo que está unido y con un objetivo claro: el ascenso", cerró.

Se abrazó con todas las compañeras. Festejó con el cuerpo técnico. Buscó la mirada cómplice de algún familiar que estaba en la tribuna. Se secó la transpiración que le corría por la cara, cerró los ojos, apretó el puño y se fue al vestuario.

Janet Leyes, esa piba que metía diagonales con la camiseta de Juventud, hoy vive un presente de película en San Luis FC. Cuando la fueron a buscar para este proyecto, no lo dudó. No se conforma con sus goles y estas victorias, se ve dando la vuelta y logrando el ascenso a la Primera B.