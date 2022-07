Diputados le dio media sanción al proyecto de ciberseguridad

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por mayoría la ley que establece el Plan de Ciberseguridad de la Provincia de San Luis, una norma que tiene por fin la protección de la información del Estado provincial, entre otros objetivos referidos a los ciberdelitos, con la creación de dos organismos para tal fin.

La propuesta fue aprobada por 30 votos a favor y 10 en contra. Impulsada por la diputada provincial Fernanda Spinuzza, fue apoyada por los bloques Frente Unidad Justicialista, Todos Unidos, UCR-Juntos por el Cambio y Mario Alume Nassif. El bloque poggista Unidos por San Luis fue el único que votó en contra de la legislación.

De acuerdo al segundo artículo de la ley, el plan tiene por objetivo la protección de los activos de información provincial, el resguardo de la documentación generada, transmitida y almacenada por la Provincia, la prevención de "ciberamenazas", la articulación para el fortalecimiento de la persecución de ciberdelitos y la promoción de las buenas prácticas.

Según Spinuzza, "es un proyecto de avanzada, que moderniza al Estado provincial y da un paso de trascendencia legislativa en el país. No hay antecedente en otras provincias".

La autora recordó que el proyecto, que ahora deberá ser tratado en Senadores, fue analizado por las comisiones de Educación, Ciencia y Técnica y Asuntos Constitucionales. La diputada fue la encargada de explicar los puntos más importantes de la norma que, aseguró, fueron debatidos por todas las fuerzas políticas durante tres meses y con el acompañamiento de referentes y expertos en la temática.

"Tenemos derecho a la seguridad, a transitar de manera segura la vida digital, que haya legislaciones que nos den seguridad en el ciberespacio", comenzó.

Para lograr esto, la norma establece la creación de una Unidad Ejecutora, que tendrá la tarea de relevar y luego diagnosticar los sistemas de seguridad de los tres poderes del Estado, para después hacer recomendaciones para el mejoramiento de esos sistemas.

El otro organismo es el Consejo de Articulación y Promoción, un órgano colegiado conformado por la Unidad Ejecutora, los tres poderes y las universidades, que tendrá la tarea de desarrollar estrategias de prevención de las "ciberamenazas".

"El fenómeno es complejo, las personas pueden ser vulneradas de distintas formas, no solo con la publicación de datos sino también con la vulneración de sistemas financieros, comunicaciones, suplantación de identidad, pornografía infantil y grooming. Tendríamos que pensar en una mesa de treinta personas", aclaró la diputada, quien dijo que por esto se decidió que el Consejo podrá convocar periódicamente a expertos de acuerdo a las problemáticas que atiendan.

La diputada hizo referencia al sector privado, que también cuenta con grandes bases de datos personales. "Quienes no estén en los tres poderes, ya sea telefónicas, empresas financieras, universidades, que desarrollen sistemas de seguridad que garanticen que los datos de los puntanos no queden liberados en el ciberespacio. En este primer gran paso institucional no podemos exigir que caminen junto a nosotros, pero sí podemos recomendar y sembrar buenas prácticas", resumió.

Voces en contra

El bloque Unidos por San Luis justificó, a través de su legisladora Marisa Patafio, su rechazo al proyecto por la no inclusión de tres puntos en la norma. En primer lugar, que la protección de sistemas de hardware y software sea sin acceso a bases de datos de otros poderes por fuera del Ejecutivo u otros organismos públicos o privados. En segundo lugar, la abstención de utilizar inteligencia artificial para las búsquedas de las bases de datos de los organismos, y por último la abstención de realizar cruzamiento de datos sin la previa autorización del Consejo de Articulación y Promoción.

"Es un proyecto de ciberseguridad, no de ciberdelito, que significa establecer las medidas de seguridad necesarias para el sistema que contiene la información. No es sobre el contenido. Debe quedar claro que la competencia para legislar sobre el ciberdelito está disgregada en el ámbito federal", retrucó Gloria Petrino, quien preside el bloque peronista.

"Los que no se tomaron en cuenta son tres incisos, que refieren al cumplimiento de leyes ya creadas de datos personales e inteligencia artificial. No es necesario que una ley obligue a una ley vigente, es un error grueso. Estamos protegiendo al eslabón más débil; las chicanas políticas nos las vamos a olvidar y vamos a estar orgullosos de lo que estamos sancionando. Estamos creando futuro", concluyó Spinuzza.

Redacción/MGE