José Larralde reveló que atraviesa un momento económico difícil

El cantante de folclore José Larralde, de 84 años, atraviesa un difícil momento y, a través de un video casero subido por un usuario que se hizo viral en la red social Twitter, contó que hace tiempo se encuentra desempleado y, en consecuencia, tiene problemas económicos.

"No soy maestro, estoy como todo el mundo. Sin laburo, rascando el fondo de la olla porque viene duro", expresó el autor argentino de más de 600 temas.

Además, reveló que sus hijos "andan salteándole al laburo, porque trabajan por cuenta de ellos y se pone duro", a la vez que se mostró indignado por las versiones que aseguraban que cobraba para hacer notas.

"Hay unos piolas que dicen que yo cobro 3 mil pesos para hacer notas. Qué pavote el que pone eso porque ¿quién le va a cobrar 3 mil pesos? Comprás tres caramelos. Nunca cobré y no me gusta hacer notas porque no tengo mucho para decir", explicó.

Y se refirió a la aparición de una de sus canciones en "Breaking Bad", una de las series más exitosas de los últimos tiempos.

"Justo en el último capítulo cuando lo matan al profesor este (Walter White), aparezco yo cantando Quimey Neuquén. Y yo digo: '¿Qué tiene que ver en el norte de México Quimey Neuquén?'. Pero no cobré un mango, no me dieron un mango porque dicen que acá no hay convenio con Estados Unidos", manifestó, y pidió que mejore la situación de los argentinos.

"Espero que se acomode todo un poco porque parecemos enemigos", concluyó.

Por su parte, el usuario @MatiasL80, quien subió el video a Twitter, incitó a sus seguidores a cooperar con la situación del músico: "Este hombre es un prócer de música nacional, y está rascando el fondo de la olla. No podemos permitirlo, así que démosle RT hasta que empiecen a contratarlo y sigamos disfrutando de su arte. Vamos a darle una mano al 'Pampa' Larralde en agradecimiento por tanto".

