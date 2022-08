Un viaje al inicio de la historia de la puntanidad

Para conocer en profundidad las raíces de la puntanidad y de las culturas Huarpe y Comechingón, el escritor y gestor sociocultural Pascual Hugo Gentile publicó “Vamos a los orígenes”. El viernes pasado presentó el libro en el Centro Cultural y de Producción de Tejido Artesanal “Tecla Funes” de la ciudad de La Punta, con la organización de la Secretaría de Cultura y de San Luis Libro. Este fue el resultado de un proyecto más amplio que ganó el programa Gestionar Futuro 2021 organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación.

Durante seis meses Gentile recorrió el territorio que va desde el Aconcagua, en la provincia de Mendoza, hasta las Sierras Pocho, en Córdoba, sobre las Sierras de los Comechingones acompañado por algunos de los integrantes de la comunidad huarpe. Allí realizó una serie de entrevistas y registró imágenes con el objetivo de encontrar las raíces culturales de Cuyo. “La búsqueda está acotada a dos pueblos originarios: los huarpes y los comechingones. Lo que yo creo que estamos rastreando son los orígenes de la puntanidad en cuanto a aspectos culturales, porque tomamos solo eso. Para el pueblo Huarpe tomamos música, canto y danza, y para el Comechingón todo lo que es tintas y pigmentos, pinturas rupestres y teñidos”, explicó Gentile.

Ana Palma y Nicolasa Godoy son dos personas que tuvieron un papel fundamental en la realización del trabajo. Ambas son corresponsables del proyecto y cada una es representante de cada comunidad. “Ana es descendiente directa del cacique Ayayme, es una de las referente de la comunidad huarpe y Nicolasa ha vivido toda la vida en el Bajo de Véliz y es representante de la comunidad comechingona”, relató.

“Quienes me acompañaron en el recorrido fueron Oscar Campos y Carlos Villegas —contó—, que son dos integrantes de la comunidad huarpe. Ellos me fueron guiando y me ayudaron a interpretar un montón de cosas. Tuve la suerte de descubrir muchas cosas relacionadas con la cultura. Desde una paridera que es el instrumento sobre el cual parían las mujeres hace 1.500 años, hasta las ceremonias de origen incaico que se practican hoy todavía en el Aconcagua”.

Todas estas vivencias fueron sintetizadas por Gentile en el libro que, según dijo, tiene dos propuestas: “Por un lado, generar algunas discusiones, algunos aspectos históricos y culturales, y por otro lado, relatar detalles que manifiestan o ponen en primer plano aspectos culturales que ya existían en América antes de la llegada del europeo”.