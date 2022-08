Merlo: presentan el espectáculo infantil "Rosita mosqueta"

Con pequeñas historias de animales, una docente de primaria y jardín desarrolló un cancionero para las infancias con ritmos latinoamericanos y del folclore argentino. Todo ese mundo mágico que surgió en el aula se convirtió en un espectáculo para niñas y niños llamado “Rosita mosqueta” y su autora, Carolina Rossi, lo presentará este sábado a las 17 en la Casa del Poeta en la Villa de Merlo. La entrada cuesta 300 pesos y para los menores de 3 años es gratis.

En 2009, Carolina buscaba llevar canciones que se identificaran con la cultura argentina a sus pequeños estudiantes. Así comenzó a componer temas cortos con historias de animales y a esas composiciones les acopló un libro ilustrado con los acordes de cada canción para que cualquiera las pudiese interpretar. La iniciativa fue un gran éxito dentro y fuera del aula.

Trece temas componen el disco "Nuevas canciones para la niñez", disponible en YouTube.

“El germen de esto fue crear canciones para usarlas en el aula. En ese momento todavía no había tantas redes sociales y al no tener tanto material de canciones infantiles sentía que eran muy básicas. Entonces se me ocurrió crear temas para niños, pero que sean sobre ritmos folclóricos. Hay chamamé, huayno, samba brasilera, murga uruguaya y vals peruano”, detalló la docente de la Escuela N° 398 de Santa Rosa del Conlara.

Las canciones cuentan historias pequeñas sobre animales y sus vivencias. “Por ejemplo, las ranitas que anuncian que va a llover, los conejos que toman mate de zanahoria o el elefante al que lo baña su mamá. Todo esto, como es muy visual, va acompañado de un libro con ilustraciones de las canciones. Además, hay ritmos muy diferentes y cada uno lleva una reseña", dijo la cantante, quien lanzó su material en junio de 2019 y está en Spotify y en YouTube, con videos animados en 3D y con los subtítulos de las canciones.

Para el show de hoy a Carolina la acompañará Adrián Tonelli, quien también es docente de música, pero en la escuela de Piedra Blanca. “Cada canción fue grabada por diferentes músicas y músicos, con instrumentos acústicos, como cajón peruano, violín y clarinete. Fue realmente un desafío reducir esto a un dúo. Durante la presentación, hacemos también una vasta muestra de instrumentos, aparecen el charango, el acordeón, la melódica y otros de percusión”, adelantó.

Redacción / NTV