Federico Aguirre selló la goleada de Boca ante Defensa y Justicia

El puntano de barrio Los Olivares Federico Aguirre jugó apenas 20 minutos del domingo por la mañana en el predio de Ezeiza, y cerró el 3 a 0 de los dirigidos por Mariano Herrón ante Defensa y Justicia.

Brandon Cortez a los 6' del complemento y Maximiliano Rolón a los 44' habían marcado la diferencia. Pero el partido se moría y el de San Luis tenía algo más por decir.

Favio Sosa robó una pelota en la mitad de la cancha por el sector izquierdo y avanzó a toda velocidad. Levantó la cabeza y le sirvió el pase justo a Federico, quien no se puso para nada nervioso, controló el balón y la picó por encima de la salida del arquero rival para anotar su primer gol en esta divisional.

"Por fin se me abrió el arco, ahora arranco y no paro más", le confesó a El Diario de la República, y agregó: "Me llegaron muchas felicitaciones al teléfono y un montón de gente me etiquetó en el video del gol. Es obvio que los primeros saludos fueron de mi familia en San Luis. No puedo más de la alegría".

Con este resultado, Boca quedó como único líder del campeonato con 31 puntos, dos por encima de su perseguidor Vélez, mientras que el "Halcón de Varela" quedó en el quinto escalón con 26 unidades.

El puntano había tenido un primer paso por Boca; luego quedó libre y vino a jugar en Juventud Unida, pero volvió a ser llamado desde el club de la Ribera.

En la quinta división es titular indiscutido y en la reserva viene sumando muchos minutos como el segundo centrodelantero del plantel detrás de Javier Morales.

Redacción / NTV