Naschel Unidos consiguió el primer título de su historia

Aún resuenan los ecos de la fiesta en el bello Naschel. Hay quienes todavía no lo pueden creer y les parece estar viviendo un sueño y no quieren despertar. Es que Naschel Unidos gritó por primera vez campeón en la Liga Futbolística y Deportiva del Valle del Conlara, al derrotar en la final a Sarmiento de Tilisarao por 4 a 2.

Kevin Videla en dos oportunidades, Sebastián Romero y Lorenzo García marcaron los goles para los de Naschel, mientras que Pedro Machado y Antonio Sosa habían empatado transitoriamente para los de Tili.

El "Naranja", que tiene apenas 11 años de historia, se impuso en el encuentro vibrante que se jugó el domingo en la cancha de Atlético de Concarán ante unas 2.000 personas que le dieron un marco inmejorable.

Desde el vestuario prácticamente se puso en ventaja el equipo de Aldo Barroso, con un penal a los 45 segundos de juego que canjeó por gol Kevin Videla. A los 15' llegó la respuesta del "Albinegro" a través de la pelota parada, con un cabezazo del central Pedro Machado.

Apenas 9 minutos duró la igualdad en el marcador, ya que a los 24' apareció Sebastián Romero para poner otra vez en ventaja al "Naranja".

A los 35' llegaría una jugada que resultaría clave para el desarrollo del encuentro: Nicolás Godoy fue derribado en el área y el árbitro pitó penal. El encargado de ejecutar fue Ulises Balestro, el delantero de Tilisarao, pero el arquero César Carranza tapó el remate y mantuvo en ventaja a los suyos, que se fueron al descanso 2 a 1.

La segunda mitad arrancó con otro gol tempranero. Esta vez fue para Sarmiento y lo marcó Antonio Sosa tras una pelota parada y un par de rebotes.

El entusiasmo hizo que los de Tilisarao fueran en busca de ponerse en ventaja por primera vez y a los 15' se lanzaron casi por completo a buscar una pelota parada a favor. Pero tras un rechazo rápido, una contra manejada a la perfección por Sebastián Romero le dejó el gol servido a Kevin Videla para poner el 3 a 2 en favor de los naschelenses.

Los últimos 30 minutos fueron a puro nervio. Sarmiento fue a buscar la igualdad y dejó muchos espacios en la contra, pero Naschel desperdiciaba chances y seguía sufriendo. Recién en el séptimo minuto de adición, en la última jugada del partido, llegaría la estocada final, a través de Lorenzo García, quien aprovechó el arco vacío para decretar el 4 a 2 final.

Desde 1953 que dos representantes de Tilisarao y Naschel no definían un título de la Liga. Pese al resultado, ambos están clasificados para el Torneo Regional Federal Amateur del año 2023.

Como preliminar de este partido se jugaron las finales de Sub 17 y Sub 20. El anfitrión Atlético Concarán derrotó a Sarmiento de Tilisarao por penales en Sub 17, y San Martín de Merlo derrotó a Pringles de Santa Rosa por 1 a 0 en la Sub 20.

Redacción / NTV