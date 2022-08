Solari marcó en River, pero apenas empató con Tigre

River Plate, con un gol del delantero oriundo de Arizona, Pablo Solari, empató ante Tigre por 1 a 1 en el partido disputado en la localidad de Victoria por la 16ª fecha de la Liga Profesional.

El tanto fue convertido a los 36 minutos por el sanluiseño, que lleva la 16 en la espalda, y con esta conquista ya suma cuatro goles en el club del cual es fanático y defiende.

El empate fue a los 69 minutos con un penal validado por Mateo Retegui. El VAR dio tiro desde los 12 pasos tras una mano en el área del “Millo”.

"Me siento bien, me quiero sentir mejor. No estoy tan contento por el partido porque me quería llevar los tres puntos. Hay que seguir trabajando. Tengo que mejorar en acoplarme a mis compañeros, hay muchas cosas para mejorar”, dijo Solari tras la finalización del encuentro. “Aprendo de Marcelo (Gallardo) un montón en todo lo que me dice”, acotó.

