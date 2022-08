Idearon un plan para combatir la anemia infecciosa equina

Dicen que “la unión hace la fuerza” y esta premisa es válida para calificar la decisión que tomaron el Ministerio de Producción, la Sociedad Rural de San Luis (SRSL) y el Colegio Veterinario de la provincia, al lanzar un plan piloto para el Control de Anemia Infecciosa Equina (AIE), que permitirá a productores, troperos y federaciones gauchas trabajar, con menores costos, para mejorar la sanidad de sus caballos.

“Hace varios meses que nos reunimos para elaborar este convenio que nos permite armarnos para combatir la enfermedad y lo conseguimos. Ahora el Colegio Veterinario aporta un descuento en las libretas sanitarias, la Sociedad Rural realiza el pago de honorarios del veterinario y el Laboratorio del Campo ofrece gratis el análisis de las muestras”, afirmó Juan Lavandeira, el ministro de Producción.

Durante la jornada de lanzamiento del plan, la médica veterinaria Andrea Dellepiane tomó las muestras de sangre y además aprovechó para vacunar a 17 animales contra la influenza.

El jefe del Programa Producción Agropecuaria y Arraigo Rural, Juan Manuel Celi Preti, dijo que “cada institución pone su granito de arena para poder desarrollar la campaña sanitaria. La anemia infecciosa es preocupante, está presente en la provincia y es una exigencia obligatoria de parte del Senasa hacer los sangrados. Sabemos que los costos son elevados y la idea es que resulten más accesibles”.

El funcionario explicó que el propietario tiene que comprar la vacuna. “Otras entidades que están por fuera del convenio también colaboran reduciendo los costos de la vacuna”, dijo.

Celi Preti indicó con respecto a los análisis que el Ministerio de Producción aportará el trabajo del Laboratorio del Campo: “Los diagnósticos serán gratuitos de hasta un equino por propietario. En el caso de que se detecte un positivo, lo más probable es que el resto del rodeo también lo sea, por eso sería beneficioso que sangren a todos, es lo recomendable”.

“Esta iniciativa se enmarca en una normativa de 2005 del Senasa. En este caso decidimos avanzar y no esperar la obligatoriedad”, Andrea Dellepiane (Médica veterinaria).

Además aseguró que no hay una fecha límite para sumarse a la iniciativa que, por ahora, se extiende por dos años. “Las entidades apadrinadoras como otras sociedades rurales del interior provincial, intendencias o agrupaciones gauchas, pueden adherirse al proyecto, solo tienen que tener en cuenta que la contraparte son los costos del veterinario”.

Trabajo articulado. Troperos y representantes de cada institución aportan su granito de arena por la sanidad equina.

Dentro de la pista, que fue el espacio elegido para desarrollar la iniciativa, estaba Esteban Stoll, quien forma parte de la empresa de Río Cuarto que proporcionó los chips que les pusieron a los caballos. “Estos dispositivos permitirán tener información completa del caballo. Aunque ahora es una prueba piloto, la idea es que se extienda a instituciones de toda la provincia. El punto de partida son los troperos de la Sociedad Rural que participan en las exposiciones y en las ferias consignatarias. Es algo que nos venía preocupando, por las disposiciones de Senasa y porque queríamos evaluar las implicancias de la anemia equina. Además, la idea a futuro es llevar un registro de animales en toda la provincia”, especificó Yeny Yurchag, la presidenta de la SRSL.

Otro aspecto positivo del chip es que en caso de robo, los propietarios podrán saber dónde se encuentra el animal de manera directa. “La nueva tecnología se les coloca en la crinera para que no migre, después de ponerlo se escanea para comprobar que funcione. Este es un sistema de registro. Al animal no le afecta en nada tener el dispositivo, que dura para toda la vida”, explicó Stoll.

Si se puede sumar otra cualidad al chip es que contiene información del animal: vacunación y los sangrados.

17 Es la cantidad de caballos que participaron en la prueba piloto de colocación de un chip que permitirá almacenar información sobre la sanidad del animal y rastrearlo en caso de robo.

Dellepiane estuvo concentrada en cumplir su tarea dentro de la pista y tomó las muestras junto a integrantes del Ateneo de la SRSL. Algunos caballos fueron más reacios que otros, pero hubo final feliz. “Arrancamos por varios factores, sobre todo para favorecer el trabajo de los troperos. Queremos tener más diagnósticos, muchos animales van de un lado a otro. Además esta iniciativa se enmarca en una normativa del año 2005 del Senasa. Por estos días el chip no es obligatorio para circulación de equinos, pero sí para los que van a faena. En este caso avanzamos un poco más, decidimos no esperar la obligatoriedad de identificación”, aseveró.

Luego de unas horas de tomada la muestra de sangre “surge un suero amarillo, en él se trabaja y se hace el test de Coggins, que determina si el animal está enfermo o no. La AIE es un virus”, dijo la médica veterinaria, y agregó que “hasta ahora no tuve ningún caso, pero supimos que hubo en Quines y en Villa de la Quebrada. Hay que sacrificar al animal, no hay chance de dejarlo en el campo, automáticamente se faena y se entierra. La mejor recomendación es que cuando los propietarios tomen muestras o vacunen usen una aguja por animal. La enfermedad también se transmite por tábanos y mosquitos”.

Dellepiane explicó que el caballo generalmente no presenta sintomatología, “convive con el virus por cierta cantidad de años y va deteriorándolo, hasta que se detecta en un diagnóstico. El protocolo funciona así por una cuestión de contagios”.

En este trabajo articulado también participa el Colegio Veterinario. En representación de la presidenta de la institución, Verónica Veglia, fue su colega Marcos Arce. “La idea es entrar en una etapa de digitalización de los registros, con el uso de chips y mediante aplicaciones para que tengamos un mejor control del movimiento de los animales. La libreta equina es un documento único de identidad, donde cada animal tiene sus datos, vinculados a su sanidad, movimientos y actividades que desempeña”, concluyó el profesional.