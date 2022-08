Niños y niñas coparon el predio de La Pedrera con sus bicicletas

El predio del Parque La Pedrera fue protagonista junto a los niños y niñas que lo coparon con sus bicicletas en el tercer encuentro recreativo organizado por el Club Ciclistas General Pedernera. Fue una tarde de domingo completamente soleada que acercó a las familias mercedinas al deporte y donde hubo golosinas para los y las que participaron.

La entrada fue libre y gratuita. Para la seguridad de las y los pequeños solo fue necesario que acudan con casco, con su bicicleta y con muchas ganas de pedalear.

Alrededor de cincuenta chicos y chicas de entre 2 y 13 años recorrieron a toda velocidad la zona del Bulevar de las Palmeras, donde los encargados de la organización montaron una largada inflable.

"Lo hacemos en este lugar porque nos resulta muy cómodo y tenemos todo cerca. Pero durante esta semana estuvimos hablando y vamos a ver de hacerlo en otros lados como El Lago o en algún barrio. Nuestra idea es seguir con esto por los chicos", mencionó Jorge "Chulo" Aguilar, miembro del club organizador.

En la tarde hubo distintas vueltas para que todos puedan disfrutar. Las dividieron por edades, los más chiquitos de dos a siete años y los de ocho a trece en distintas pasadas.

"Vine con mi mamá y mi sobrina Rebeca, que es la primera vez que hace esto. Tiene cuatro años recién cumplidos y la ha pasado relindo, tenía muchas ganas de correr", comentó Sofía Araujo, una vecina del barrio La Ribera.

Las risas, charlas, comentarios y fotos animaron junto a una temperatura súper agradable la tarde, donde también hubo música y animación.

"Me gusta mucho andar en bici con otros chicos. Está bueno porque acá no pasan autos y es seguro", agregó Lautaro Rodríguez de once años, quien fue con su abuela y su hermano mayor.

Hubo algunos que también aprovecharon y sacaron a relucir sus monopatines. Una vez que terminaron todas las pasadas y de haber pedaleado con todas sus fuerzas, los participantes pasaron al podio donde fueron aplaudidos y recibieron cada uno una bolsita con diferentes dulces.

"Ver a los chicos, a los papás, las mamás, tíos o abuelos es algo muy lindo porque se divierten y se relacionan con el deporte. En estos últimos años, el ciclismo ha tenido un repunte en San Luis con medallas en el Campeonato Argentino y muchos comenzaron de manera recreativa", dijo Aguilar.