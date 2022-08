Se agrava la falta de neumáticos; los precios treparon más del 60%

El país experimenta una crisis en el rubro de los neumáticos que data desde hace varios meses y San Luis no escapa a la problemática. Varios referentes del sector aducen que hay faltantes de diferentes medidas, en particular de rodados más chicos. Si bien algunos ya no se fabrican, en otros casos hay complicaciones que derivan de las variaciones del dólar y los problemas de importación, entre otras cuestiones. Este contexto recrudeció los montos, que subieron más del 60 por ciento.

“Hay bastante faltante en casi todas las medidas, sobre todo en las estándar de autos chicos y modelos anteriores. Para dar una idea, hoy normalmente los vehículos vienen con rodado 15 en adelante, pero aún queda un mercado grande de 13 y 14, incluso hay muchos utilitarios con esos tipos de cubiertas que son las que faltan mayormente, pero en realidad en todas las gamas se ve esto”, apuntó Sergio Farrero, propietario de un importante local ubicado en avenida España.

De acuerdo a lo que manifestó, para las camionetas ocurre algo similar. Hay complicaciones con las medidas 265 65 17, 245 65 17 y 265 60 18. A eso se suman los elevados incrementos. “En lo que va del año estamos entre un 65% y un 70% de aumento”, detalló.

Advierten que en algunos casos la suba de precios obedece a la especulación.

Para el comerciante no hay un panorama saludable. A los problemas sindicales que se advierten en el país (Ver "Conflictos gremiales…"), se añaden las dificultades con los insumos para la producción. Aseguró que hasta el momento no hubo ninguna acción oficial que pueda favorecer la situación.

Frente a los contextos de crisis, el mercado de usados solía ser una alternativa. Sin embargo, la intensificación de los vaivenes de la economía causaron un círculo que hace inviable incluso esta opción: la gente tiene que estirar el uso de los neumáticos y cuando los cambia, prácticamente quedan inservibles.

Ariel Barenboim es encargado de una firma del sector, ubicada en avenida Lafinur. Remarcó que el rodado 13 ya no se fabrica. Incluso comentó que no hay entregas de la medida 195 55 15 que se utiliza en coches como los Volkswagen Suran, Gol Trend o Voyage.

“Los precios subieron más del 60 por ciento. Todos los meses se actualizan en un 3%, 4% y 5%. Cuando ocurrió el problema de la suba del dólar el mes pasado, treparon el 11% de golpe. Las cuestiones sindicales también afectan muchísimo a la producción”, indicó.

Una situación diferente mostró Willy Guardia, encargado de un local de avenida España. En su caso no advierte los faltantes, pero reconoce las subas. “Una cubierta que antes estaba en $19 mil hoy cuesta $40 mil. La gente estira el uso, busca precios y compra lo más económico. En algún momento esto se va a estabilizar ”, dijo.

Independientemente de las apreciaciones de cada referente, lo cierto es que la mayoría coincide en que se agravó el faltante.

Cambio total

El factor precio mantiene referencias unánimes. Para entender la lógica del mercado, el valor de las cubiertas siempre se calculó en el 10% del monto del vehículo. Es decir, si el cliente tenía un coche que le costó $1 millón, la referencia para cambiar los cuatro neumáticos sería de $100 mil. Actualmente, el problema es que los autos aumentaron sus valores y ya no hay relación con el monto de las cubiertas.

Al momento, hacer el cambio de cuatro neumáticos implica una inversión que varía según las medidas, marcas y factores de cada empresa. En algunos espacios, un rodado 14 (acorde a coches como el Fiat Palio o el Chevrolet Prisma) puede rondar entre $130 mil y $150 mil.

En otros sitios puede calcularse un gasto de $180 mil. Si se habla de un auto con rodado 15, se traduce un monto de $200 mil. Todo en números aproximados.

La durabilidad puede estimarse entre 40 mil y 50 mil kilómetros, pero depende del manejo, el lugar de uso y las rutas, entre otras características. Si el auto se usa en la ciudad tiene mayor consumo por el arranque y la frenada, por ejemplo.