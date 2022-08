Paula Wald lanza su taller de teatro para las infancias

De una familia amante de la cultura, las salidas más habituales de Paula Wald en su infancia eran ir a ver obras de teatro y cine. Esa cuna artística la moldeó para que años más tarde decidiera, casi como una forma de afrontar la timidez, empezar clases de teatro. Sin embargo, no fue hasta su temprana adultez que tomó esa materia como una forma de expresión y de vida, que, a medida que pasaba el tiempo, se convirtió en una pasión.

Si bien sus comienzos en la escena estuvieron vinculados a la danza contemporánea y la acrobacia, el teatro siempre fue algo latente y que le generaba mucha curiosidad. Una lesión en la columna por su actividad de acróbata y la imposibilidad de quedarse quieta la llevaron a comenzar un taller de teatro que en aquel entonces dictaba el reconocido actor Norman Briski. Con él y su grupo actoral se formó durante 10 años. Fue en esa época cuando conoció a quien sería su compañero de la vida y el trabajo, Gustavo Machado.

“Trabajaba en un lugar que era del sindicato de los trabajadores del Estado (ATE) y ahí había un cartelito que decía que Norman Briski daba un taller de teatro para los trabajadores de ATE. Entonces, pensé: ‘Total me quedo en una silla y actúo sentada’. Era para hacer algo, porque no me podía mover”, recordó Paula.

Ese fue el comienzo de una carrera que ya lleva más de 30 años. Si bien la mayor parte de la trayectoria de Paula la realizó en la dirección y en la enseñanza, también tiene algunas obras en su haber y algunas películas que realizó con San Luis Cine. “Hace 20 años que vivo en la provincia, vinimos con mi compañero —Machado— desde Buenos Aires. Acá trabajé en los unitarios de ficción, Historias de Color Gris como productora, que contó con la participación especial de Norman Briski y Ramiro Blas. También actué en varias películas, como ‘Dormir al sol’, ‘Cartas a Jenny’ y ‘Francis’. Con Machado, quien falleció hace 5 años, hicimos mucho teatro y aprendimos juntos un montón”, contó.

“Ahora, después de 4 años, voy a retomar los talleres de teatro para niñas, niños y adolescentes. Son para niñes de 6 a 12 años y de 13 a 17 para adolescentes. Vamos a volver a abrir las puertas de la escuela de teatro ‘Machado Wald’”, indicó la actriz.

Los talleres, que se dictarán en La Crisálida club de arte en Almafuerte 572, comenzarán este lunes y se dictarán para los chicos los lunes en dos horarios, de 15 a 17 y de 18 a 20. Para los adolescentes serán los viernes, de 15 a 17:30.

“Para mí es un honor enorme hacer esto, porque cuando uno encuentra algo que sirve para descubrir cosas, que te da herramientas y que puedes compartir con otros que lo necesitan, es muy hermoso, además de poder hacer lo que amo. Es como una necesidad de compartirlo, porque seguro hay otras Paulas que lo necesitan, porque a mí me salvó la vida en muchas cosas. Es una herramienta a través de la cual poder hablar. Es la manera que uno tiene de comunicarse”, expresó.

