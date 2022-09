El histórico basquetbolista Emanuel Ginóbili ingresó al Salón de la Fama de la NBA y se convirtió en el primer argentino y el tercer latinoamericano en recibir este reconocimiento, en el James Naismith Basketball Hall of Fame de la ciudad de Springfield, estado de Massachusetts.

El bahiense de 45 años, retirado de la actividad basquetbolística en agosto de 2018, fue condecorado este sábado por la organización de la NBA, que le entregó un premio -por primera vez- a un jugador argentino.

La Bandera de Argentina figuró entre los escudos de los equipos estadounidenses que se mostraron a través de una pantalla gigante, en honor al bahiense que finalmente fue nombrado y aclamado por el público.

Durante su discurso, Ginóbili expresó: “Fue un largo viaje. En jugadores como yo, los logros individuales no son importantes. No estoy acá por lo que hice, sino por haber sido parte de un equipo. Los Spurs fueron uno de los equipos importantes”.

Asimismo, la leyenda del básquet recordó su carrera. “Quiero hablar de los equipos que no fueron tan exitosos y que fueron pasos para llegar a donde estuve. Empecé a los 6 años en un club de Bahía Blanca, a una cuadra de mi casa. Mi papá era el presidente de ese lugar. Allí pasaba horas y horas tirando al aro. Estuve hasta los 18 años ahí”, comentó.

“Mi crecimiento gradual tuvo que ver con mi llegada a la Selección Argentina. Después vino mi etapa en Italia, ellos confiaron en mí. Me enseñaron. Tuve líderes que me mostraron el camino”, detalló Ginóbili, y agregó: “Ahí empecé a conseguir lo que para mí era un sueño inalcanzable. Jugar en Italia para mí fue muy valioso. No solo de cómo crecí como jugador, sino como persona. Eso lo adquirí allá”.

Además se refirió a su gran salto como basquetbolista, “no podía creerlo cuando los Spurs me draftearon. No tenía expectativa. Realmente no lo podía creer. No hubo nada que me hiciera imaginar que me iban a llamar”, relató.

Y continuó: “Fueron 16 años en San Antonio, con el mismo coach. Representando los mismos colores, ciudad. Tantos amigos, tantas experiencias increíbles. Tengo mucha gente para agradecer”.

“Cuando hablo de los Spurs es mucho más de los jugadores. La gente es calificada, que siente la cultura de la ciudad. Todos los empleados allá son increíbles. Gracias por elegirme, por mantenerme en el equipo", agradeció la gran figura del básquet, que recordó: “Lo más loco de mi cabeza es que todo pasó en los Spurs, en esos 16 años, mientras tenía una increíble carrera en la Selección Argentina. Lo hicimos todo como equipo. Les agradezco realmente a todos”.

“Gracias a la NBA por darnos este contexto para hacer lo que amamos. Es la mejor organización deportiva del mundo. Y punto”, remarcó Ginóbili.

Ginobili eligió a Tim Duncan como su padrino en la ceremonia. Foto: Internet.

“Quiero hablar de mi familia, en español. Sepo y Lea, mis hermanos, gracias por aclararme el camino, quería copiarlos a ustedes. Por la inspiración. Papá, cómo me hubiese gustado que estuvieras acá y puedas entender lo que está pasando hoy. Mi fiel y más grande seguidor. Te extraño mucho viejito. Mamá, sé todos los sacrificios que hiciste por nosotros. El amor, la libertad de elegir. Gracias. A mi mujer e hijos... si tuviera que elegir un momento para detener el tiempo, sería con ustedes. Cuando viajamos, cuando hacemos todo lo que hacemos. Amo lo que somos y amo lo que ustedes son. Gracias a todos”, enfatizó emocionado.

Al jugador lo acompañaron su esposa Mani junto a sus hijos, su hermano Leandro, varios de los jugadores de la Selección Argentina -Gabriel Fernández, Fabricio Oberto, Pepe Sánchez y Luis Scola- y Julio Lamas, su primer DT en la "Albiceleste". También viajó Oscar "Huevo" Sánchez, su mentor y el que lo descubrió. Otro que estuvo presente fue el histórico entrenador de San Antonio, Gregg Popovich. Asimismo, Tony Parker, el exbase francés, parte de la dinastía de los Spurs, fue parte de la introducción de su compañero.

