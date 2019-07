San Antonio tentó a ‘Manu’ Ginóbili para integrar su cuerpo técnico

San Antonio convocó a Emanuel Ginóbili a regresar a la NBA como parte del cuerpo técnico de los Spurs que dirige Gregg Popovich. Así lo reveló el periodista especializado Marc Stein, en su columna para The New York Times.

La dirigencia texana le ofreció un puesto similar a Tim Duncan, ex compañero de equipo del argentino, quien aceptó el trabajo y se sentará en el banco de suplentes como entrenador asistente.

El ex basquetbolista argentino ya había aclarado con antelación, en entrevistas a distintos medios de comunicación que, al menos por el momento, quería seguir desvinculado de la actividad profesional. Por ello "Manu" ya habría desestimado la oferta sin antes agradecer el gesto hacia los directivos texanos. Su idea, al parecer, es continuar al margen del exigente nivel de la NBA.

"El tema del entrenador asistente, según me han dicho, también fue comentado con Ginóbili, quien solo lleva una temporada retirado y, aparentemente, todavía no está preparado para volver. Duncan aceptó felizmente y se convirtió, junto con Will Hardy, en nuevo entrenador de los de San Antonio", escribió Stein.

Como San Antonio comunicó la llegada de Duncan y Hardy de una manera muy escueta, Manu posteó un tweet cargado de ironía: "¡Gran noticia! ¡Estoy muy feliz por él! Siempre supe que Will Hardy llegaría al banco de suplentes".

El bahiense, de 41 años, se despidió del básquet profesional el 27 de agosto de 2018. Jugó entre 2002 y 2018 en los Spurs y consiguió cuatro campeonatos de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014).