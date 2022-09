Municipio turístico expuso el conflicto con un barrio privado

El joven intendente de Carpintería, una de las localidades de mayor crecimiento de la Costa de los Comechingones, sorprendió cuando se cerraba la semana laboral con una publicación en las redes oficiales del Municipio en la que expuso el conflicto que viene manteniendo con la administración del barrio privado Las Cascadas, ubicado al pie de las sierras.

Gastón Herrera cuestionó el manejo del agua en el arroyo Los Vidal, “que como todos saben, a lo largo de muchos años el barrio ha hecho un uso discrecional, desmedido e irresponsable del recurso. Que en las épocas críticas de sequía hacen un uso irresponsable del agua, generando tensión e injusticia con el resto de los vecinos del pueblo que en sus narices ven el despilfarro”, dijo para abrir el paraguas ante los pronósticos de continuidad de los magros guarismos de lluvia.

Otro de los inconvenientes que marcó es el desarrollo de la segunda etapa del barrio privado, al cual aseguró que se opone absolutamente. “A todas luces se advierte que es inviable este segundo desarrollo, no solo porque el agua no alcanza, sino porque también se generaría un daño ambiental irreparable en la biodiversidad nativa de nuestra sierra”, argumentó para justificar su decisión de no aprobar ningún plano de obra en el nuevo sector.

Según Herrera, de la situación ya están al tanto San Luis Agua y la Secretaría de Ambiente provincial. “Muchos años este tema estuvo invisibilizado y mientras el Municipio dormía, la problemática avanzaba”, cerró el comunicado en el que deja abierta la posibilidad de realizar una audiencia pública por el tema.