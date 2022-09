Sara Hebe anticipó el show que brindará en San Luis

Varios géneros musicales conviven en "Sucia estrella", el último disco que lanzó Sara Hebe y que el próximo viernes presentará en vivo en Comuna. La cantante celebra la pluralidad en sus canciones y, antes de la llegada a San Luis, dialogó con etc. sobre su presente, sus ganas de viajar y la actitud rebelde que aún conserva en la exploración de nuevos ritmos.

La excusa para la visita es la presentación de su segundo disco, que cuenta con varias colaboraciones, aunque el recital será también un recorrido por su carrera, con una banda de mucha fuerza y ductilidad. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en eventbrite.com a 1.200 pesos y el día del show se irán a 1.500.

—¿Cómo planeás la llegada a San Luis?

—Voy con muchas ganas de reencontrarme con el público. La última vez que nos vimos fue hace ocho años, en un bar que no recuerdo el nombre, pero que me sentí muy querida por los y las puntanas. Fue un gran show que volvería a repetir mil veces. Recuerdo la calidez y se me sube la adrenalina de ya estar arriba del escenario.

—¿Cómo preparás el show? ¿Qué se verá en el escenario?

—Estaré presente junto con toda mi banda, que hace vibrar cada parte del lugar donde vamos. Le aseguro a la gente que vivirá una noche vibrante, porque el repertorio es tan variado que lo primordial es que el público lo baile y lo goce. Así pensé mi último disco y todo cobra mucha vida en vivo, porque es increíble el power que transmiten mis músicos y músicas.

—¿Cómo la pasan ustedes arriba del escenario, con tanta fusión de estilos?

—Lo importante siempre fue divertirse. La pasamos bárbaro. Es un ida y vuelta con el público, porque no paramos de interactuar con ellos y ellas, nos encanta saber cómo se sienten cuando nos ven arriba del escenario y las sensaciones que les genera estar en un show en vivo después de dos años de encierro. Además, se le suma el plus de encontrarnos con un público que no vemos hace mucho y eso genera un amor inexplicable con ellos y ellas.

—¿Cómo te encontraste vos con todos los estilos fusionados dentro de "Sucia estrella"?

—Siempre escuché música muy variada, nunca me quedé con un solo estilo y eso se ve en todo mi repertorio, desde el primer disco que salió en 2009 y donde se combinaba la cumbia con el rap. Ahora quizás se nota más porque me animé al techno, que es un género que solo disfrutaba bailarlo.

—¿Sentís que en el nuevo disco te diste el lujo de explotar todos tus gustos musicales y ser auténtica con lo que pasaba por tu cabeza a la hora de armarlo?

—Hago lo que quiero, sin limitarme. Justo en este momento es una época más de electrónica, pero siempre conservo mi esencia dentro del rap y el hip hop. No me guardo nada de lo que me pasa y de lo que me gusta.

—¿El público que te sigue desde "La hija del loco" escuchará aquellas primeras canciones de tu carrera?

—No faltarán en el repertorio. Será como un recorrido hasta la actualidad.

—¿Sos de interesarte por los artistas locales que te acompañan en cada show que hacés en otras ciudades? ¿Conocés a quienes te acompañarán en la fecha puntana?

—Estuve hablando con ellos y tuvimos la mejor onda. Creo que lo importante es conectar con todo lo que rodea la ciudad y me imagino un show supercompleto junto con mis colegas puntanos y puntanas.

—Sos una artista con mirada feminista. ¿Vas a estar en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que se realizará en San Luis en octubre?

—Me encantaría asistir, porque me gusta mucho ir a los encuentros. Planeo una gira por México, que persigo hace mucho tiempo, pero si ese fin de semana estoy libre, no dudaría ni un segundo: armo el bolso y me voy a San Luis.

MAM.