José Luis Aguirre, de la raíz a la piel

De la sonrisa de José Luis Aguirre brotó el respeto y el cariño que le tiene a San Luis como el agua de manantial que sale de la piedra pelada que describe en “De la raíz a la piel”, una de las nuevas canciones que el cantautor presentó en su visita a la provincia. El cordobés, una de las voces más auténticas del folclore actual, regresó y demostró el viernes por la noche que ansiaba reencontrarse con los amigos y el público que lo fue a ver a la sala "Hugo del Carril".

Aunque el lugar no estuvo completamente ocupado, el artista logró un clima único y contagió a los espectadores de las buenas energías que trajo en las canciones que recorren su repertorio. Sencillo, vestido con camisa a cuadros y rodeado de instrumentos a los que los consideró sus compañeros de viaje, “El José”, como se hace llamar actualmente, no perdió la picardía en la hora y media que estuvo arriba del escenario.

Como estaba planeado, tocó algunos adelantos de “Suelto”, su disco que está pronto a salir, y aprovechó para encadenar los temas con historias que surgen del Valle de Traslasierra, lugar donde disfruta vivir. Con ese plan sencillo —como lo es él— logró que cada persona entre en su pequeño mundo lleno de yuyos del campo, montes y arroyos, quietud y simpleza. El recital se transformó en una gran reunión de amigos que se juntaron a tocar la guitarra, escuchar anécdotas y abrazarse por el reencuentro.

“Todavía me pongo nervioso cuando salgo a cantar. Espero que siempre suceda”, expresó en un pasaje del recital y el público le devolvió con un “Gracias por venir, te debemos un vino”. Como agradecimiento, Aguirre les pidió permiso para tocar una tonada y dedicó el cogollo a uno de los tantos amigos que lo escuchaba desde las butacas. Para completar el tríptico cuyano, el cantante hiló “La cueca del encuentro” y un gato alegre que levantó brazos y palmas.

Si de anécdotas se trata, Aguirre tiene guardadas en su memoria las suficientes para entretener a todo aquel que lo vaya a ver. De cada instrumento tuvo una historia por contar. Cuando sacó la caja riojana, por ejemplo, explicó que fue un regalo de un amigo muy querido. “No sabía tocarla, pero sus coplas me aparecieron en los sueños, me perseguían y aprendí. A veces la caja me pide cosas extrañas, pero ya es inseparable”, expresó.

Su estrecho lazo con San Luis terminó de anudarlo cuando invitó a escena a sus “hermanos del camino”. Julio Zalazar y Hernán “Polaco” Tarasconi, de Algarroba.com, subieron para cantar “Compadre de ley”, la tonada que los unió en un concierto en Tunuyán, en Mendoza. Al terminar, José Luis los dejó solos y el dúo presentó “Un cuento de agua”, una de las últimas composiciones del grupo local.

La fiesta siguió con chacareras, huaynos y cuecas. Historias de abuelos, montes libres y personajes míticos que viven cerca de donde habita el cantante. Algunas parejas no perdieron el tiempo y se levantaron de las butacas para bailar a los pies del escenario y acompañar a José, quien demostró su humildad y cariño en todo momento, y no dejó hueco en su repertorio sin halagar a San Luis.

“Tengo un corazón que también es de ustedes”, profesó casi al final, con la sonrisa en la cara y la mirada llena de aplausos.

MAM.