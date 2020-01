El renegado de Cosquín

Uno de los músicos más influyentes del folclore joven no se preocupa por la negativa del festival que empezó a darle un reconocimiento. Con tocar en el escenario mayor, le alcanza y le sobra.

Hace por lo menos una década que el nombre de José Luis Aguirre resuena con fuerza en cada festival de Cosquín. Y hace unos cinco años que quienes rodean la fiesta popular cordobesa que desde ayer celebra su edición número 60 lo mencionan como un posible ganador en algunas de las menciones que se dan en el encuentro.

Por alguna razón difícil de establecer, la comisión organizadora ha negado sistemáticamente la premiación al cantante oriundo de Traslasierra, aunque no tiene más opción que ponerlo en su grilla. Este año, el músico tocará en la quinta luna, el miércoles, en una noche que incluye a Teresa Parodi y Víctor Heredia y “La Bruja” Salguero.

Aguirre es un amante de los circuitos no tradicionales del festival, lo que puede oficiar de explicación maliciosa para que no haya recibido el reconocimiento que muchos creen que merece. Como un renegado de guitarra, pelo largo y barba al viento, el cantante pasa largas noches festivaleras en lugares como “El patio de la Pirincha”, la peña casi clandestina que reúne a poetas, músicos y artistas de manera informal en una casa de la localidad. Y cuando los puntanos de "Algarroba.com" tuvieron su lugar a tres cuadras de la plaza Próspero Molina, Aguirre era un frecuente parroquiano.

“Más que por qué no me lo dan a mí, lo que habría que preguntarse es por qué hace tanto tiempo que un músico cordobés no recibe un reconocimiento de Cosquín”, sostiene José Luis, humilde, siempre dispuesto a correr el centro de atención de su figura. Ese es uno de los estandartes de su carrera.

En 2018, el cantante de Traslasierra dio un recital impresionante en el escenario coscoíno y muchos daban por sentada su premiación. En la conferencia de prensa posterior, dijo que más importante que eso, era dejar claro su mensaje de “respeto a los pueblos originarios y de la degradación que estamos cometiendo de la naturaleza como seres humanos. Sobre todo por los niños, la tierra les pertenece a ellos, ya no a nosotros”. De inmediato, hizo estallar en carcajadas a los periodistas cuando reconoció —con su arrastradísima tonada serrana— que estaría buenísimo que le dieran la distinción. Sentado en un bar de San Luis, después de uno de sus últimos recitales en la provincia, Aguirre recuerda aquel momento frente a “Cooltura” y reafirma sus palabras. Y dice, en una frase que repitió mil veces, que el arte y la música son la punta de lanza para despertar conciencias.

“Sábato decía que cuando vio que ni la ciencia ni la política podrían modificar las cosas, se dedicó al arte. Por eso creo que la canción tiene una virtud que no tienen la ciencia ni la política: atravesar el corazón de la gente, sin obligarla a cambiar, pero mostrándole un camino por lo menos”, agregó el cantante.

Allí hay otro comportamiento repetido en el cordobés: la negativa de imponer su pensamiento, incluso en un tema que le interesa promover como la política. “Yo no soy quién para decir qué está bien y qué está mal por eso nunca me manifiesto en cuestiones de ese tipo. Además estoy un poco desesperanzado porque creo que los argentinos estamos como patinando en una especie de bicicleta con piñón fijo, repitiendo las historias”, dijo el músico, quien aclaró que su manera de respetar la democracia es dejando que cada votante haga el examen de la realidad que tiene que hacer.

La contradicción que Aguirre encuentra en los dirigentes políticos abarca a todas las áreas del abanico ideológico, por lo que le resulta muy difícil comulgar con una idea que no sea la propia.

Filósofo de las sierras

“El escenario de Cosquín es una especie de piedra cósmica donde los maestros se han parado para decir cosas, eso merece un enorme respeto de mi parte”, dijo el cantor que tiene muchos recitales en Merlo y Villa Mercedes, sobre todo en su adolescencia, pero no tantos en San Luis capital.

Une a José Luis con la provincia un gran cariño forjado por la cantidad de amigos que tiene. El guitarrista mercedino Carlos García y los integrantes de “Algarroba.com” son algunos de ellos. “Cuando los chicos de Algarroba tenían la peña en Cosquín me pasaba todas las noches ahí porque los cuyanos tienen esa idea de que todos son una gran familia, con la que comulgo absolutamente”.

También le gusta a Aguirre el acercamiento que los cuyanos practican cada vez que termina un recital. “Es como que me arriman un fueguito para calentarme el alma”, sostiene quien cree que al mensaje del cuidado de la naturaleza hay que agregar el de la continuidad de la reunión familiar y de las charlas mirando a los ojos del otro.

Aguirre es uno de los pocos músicos argentinos que, sin haber nacido en Cuyo, hace música cuyana. La explicación que esgrime, una vez más, derriba los límites impuestos. “La región es muy amplia y está dividida por cuestiones geográficas y políticas que nada tienen que ver con la gente. Yo nací en un lugar que no sé si soy cordobés, sanluiseño o riojano. Por la geografía sería cordobés, pero desde chico me crié con las costumbres puntanas”.

Una de esas costumbres es la música, que su abuelo traducía en tonadas y cuecas cuyanas que quedaron para siempre en el oído de José Luis. La mayor influencia que dice tener el cantor de la provincia es la mezcla de amistad y canto que encuentra cada vez que se junta con los puntanos. “La canción siempre es colectiva, es un aprendizaje que va rodeando de los que están cerca: encuentro la poesía más hermosa en el decir de entrecasa, en los poetas y filósofos naturales que no están en los libros”.