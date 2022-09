Las golosinas acumulan una suba del 40% en lo que va del año

Claramente las golosinas no conforman la canasta de productos de primera necesidad, pero no dejan de ser relevantes en materia de consumo; grandes y chicos tienen arraigada la costumbre de darse un gusto con algo dulce en algún momento de la semana. Sin embargo, la inflación irrumpió también en este segmento y lo llevó a acumular al menos un 40 por ciento en lo que va del año.

Para conocer el escenario, El Diario de la República concretó un sondeo en locales de la ciudad. Santiago Ceschin es propietario de una despensa ubicada en la esquina de Balcarce y San Martín. En las inmediaciones del negocio hay dos colegios, con lo cual las golosinas conforman un pilar importante para su emprendimiento. Atestigua un impacto en las variaciones de venta.

“Lo que sucede es que cuando las marcas alimenticias actualizan los precios, en el acto pasa lo mismo con todos sus productos, no hay artículos que suban más que otros. En las ventas se nota un cambio. Hay clientes que venían todos los días y ahora compran entre dos y tres veces por semana. Mucha gente pregunta por promos”, comentó.

Carlos Torranzo atiende un kiosco en el microcentro. Afirmó que el rubro de las golosinas presenta en distintos períodos incrementos que van entre el 10% y el 15%. “Se reavivó después de los problemas económicos y el cambio en el gabinete nacional. Además de los aumentos, hay faltantes de productos específicos, como algunos alfajores, por ejemplo; no se consiguen desde hace más de dos meses y no se entiende a qué responde eso. Antes era por la materia prima, supuestamente, pero al final no se sabe si puede ser especulación”, indicó.

Detallar la lista de precios no es tarea sencilla, ya que si bien hay una uniformidad de valores, pueden encontrarse diferencias. Para graficar, actualmente un caramelo masticable puede estar en $5 la unidad, mientras que los caramelos duros llegan a $10. Los caramelos de menta que suelen darse a modo de vuelto cuestan $10 las cuatro unidades.

“Lo que hacen algunas marcas es armar bolsitas con gomitas o distintos productos a un monto fijo. En mi caso las tengo a $150 la unidad, pero ofrezco promociones de 2 unidades por $250; eso lo suelen llevar para la escuela”, indicó Ceschin para detallar la inventiva a la que recurre el sector para motivar el movimiento económico.

Los chupetines se ubican entre las alternativas más baratas. Se pueden encontrar entre los $20 y $50; eso permite inferir la pauta de un mínimo que necesita cualquier niño o niña para comprar algo dulce. Un paquete de chicles varía entre los $90 y $100.

Los chocolates están entre las opciones más top. Un mínimo parte en $100 (un bocadito). Desde ahí, el promedio está por encima de los $350 y hay algunos que llegan a $1.500.

“Hay una situación que se nota en los clientes. Cuando es época de cobro las ventas se mueven y cuando pasa el mes, disminuyen. Asimismo, sobre todo en lo que refiere a chocolates, la gente no cuestiona el precio. Me pasa seguido que vienen y me piden tres tipos diferentes de chocolate y cuando me preguntan el valor me da cierta cosa decir que son $800, por ejemplo. Pero no se quejan ni regatean”, aseguró Torranzo.

Entre los más buscados por los consumidores están los alfajores, que prácticamente son un sello de la argentinidad y que incluso distinguen al país en el mundo. Actualmente los más baratos rondan los $40 y los más caros $180, aunque hay algunas variedades artesanales que sobrepasan esas cifras.

“En lo personal veo que las golosinas subieron entre el 40% y el 50% en lo que va de 2022. Hay alfajores que no se consiguen, especialmente los que comercializa una de las marcas líderes. La verdad es que todas las golosinas aumentan entre el 5% y el 10% todos los meses”, comentó Juan Camargo, empleado de un local ubicado en los alrededores de avenida España.