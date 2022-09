San Luis también se sumará a la Campaña Nacional de Vacunación

A partir del 1º de octubre y hasta el 13 de noviembre se realizará la Campaña Nacional de Vacunación, y San Luis se sumará al operativo que se hará en centros de salud, hospitales públicos y privados y otros espacios. La población a la que apuntará la provincia es de unos 25 mil niños y niñas de entre uno y cuatro años. Las vacunas que se distribuirán son las conocidas como triple viral, que dan protección contra el sarampión, la rubéola y paperas, y la "Salk", que actúa contra la poliomielitis, amplió la jefa del Servicio de Inmunizaciones, María Esther Diángelo.

Diángelo detalló que los infantes que podrán ser vacunados deben tener entre 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días. "Es una dosis adicional. Independientemente de que el chico tenga su esquema de vacunación completo, también tiene que vacunarse en la campaña", apuntó sobre la inmunización, que es obligatoria y gratuita.

Afirmó que estas protecciones serán registradas como dosis 0 o adicionales y no contarán para el calendario. En el caso de que el niño haya recibido estas vacunas dentro de los 28 días previos al inicio de la campaña, deberán dejar transcurrir ese mismo intervalo para vacunarse nuevamente, aunque el componente para la polio puede recibirlo en cualquier momento sin que medie ningún intervalo.

“Este tipo de campañas ya se realizaron en otras oportunidades. Habiendo transcurrido cuatro años desde la última, se estima que para los niños vulnerables es momento de una nueva”, remarcó la funcionaria.

"Los lugares de vacunación van a ser todos los centros de salud y hospitales de la provincia, donde las familias vayan habitualmente a vacunar a sus hijos. Además se va a hacer la campaña en jardines de infantes, guarderías y vamos a ir planificando y organizando actividades de inoculación en plazas, parques, clubes y, por último, casa por casa", explicó Diángelo.

La médica marcó que en el primer mes implementarán la metodología de los vacunatorios y en noviembre será domiciliaria. "A veces hay familias que puede ser que no se hayan enterado, o que prefieren no llevar a sus bebés chiquitos a los hospitales. El Ministerio de Salud trabaja haciendo visitas domiciliarias, tienen relevamientos hechos. A medida que avance la campaña, si los centros de salud detectan niños que todavía no han ido a vacunarse, pueden llegarse hasta los domicilios", explicó sobre la segunda metodología.

"Si bien hace muchos años que no hay casos autóctonos de estas enfermedades en Argentina, siguen estando en otros países. Siguen circulando y esta globalización que vivimos hoy hace que alguna persona pueda venir con la infección a Argentina y si nuestra gente no está vacunada es vulnerable. Se puede infectar y se va a expandir rápidamente, porque son enfermedades muy contagiosas", señaló.

Redacción/MGE