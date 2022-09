Una peste de Australia ataca a los eucaliptos en El Lago

Bosque. Los eucaliptos de El Lago están dispuestos de manera dispersa y no siguen un patrón en particular. Foto: Juan Andrés Galli.

El Municipio de Villa Mercedes informó que buscan la forma de controlar una peste que ataca a los eucaliptos en El Lago, que no representa un peligro para las personas, sino que solo se alimenta de los árboles típicos que están en el predio. Trabajan en conjunto con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) para evaluar soluciones.

El subsecretario de Espacios Verdes, Martín Chicahuala, explicó que es un tipo de insecto originario de Australia, que está hace un tiempo, aunque en poca cantidad, y que cuando empieza a aumentar puede ser muy dañino para las plantas. "Esta vez, hay algunos que están sobrepoblados con esto. Un perro, por ejemplo, puede tener una garrapata y no pasa nada, pero si ya tiene cincuenta o sesenta se empieza a complicar", agregó.

El funcionario dijo que el hecho de que provengan de otro continente no es nada fuera de lo común. De la misma forma lo han hecho distintos tipos de hormigas, cucarachas, termitas o alacranes. Pueden ingresar transportados en un pallet de mercadería o hasta en un bolso de viaje. En sus lugares originarios existen enemigos naturales, es decir, otras especies que se los comen y los controlan; esto fuera de su territorio puede ser más complicado.

Recomiendan a las personas que por favor no se lleven leña del parque a sus hogares.

"A las personas no les hace nada, es un fitófago que toma savia de la planta. Sí puede ser molesto, porque deja caer como una melaza que huele mal. Estamos trabajando en hacer todo lo posible para que no avance, porque además viene un verano muy seco que lo beneficia", indicó el ingeniero.

Una de las complicaciones que enfrenta el equipo es la extensión de diez hectáreas que tiene el parque, donde los eucaliptos están dispuestos en forma de bosque y, por ser un lugar con gran concurrencia de público, no pueden pasar con una avioneta fumigando. Una posible alternativa que analizan es aplicar algún producto árbol por árbol.

"A algunos no los ha tocado, en otros la infección es media y en muy pocos ha avanzado bastante. Los más afectados son los que por algún motivo están muy mal podados. La ninfa de este insecto es la que más daño hace y tiene un mecanismo de protección que impide llegar, ni la lluvia le hace nada", detalló el funcionario.

Además, remarcó y recomendó a las personas que por favor no se lleven leña del lugar a sus hogares, para no esparcirlo por toda la ciudad y tener un nuevo problema. Aunque utilizarla en los asadores dispuestos en el parque no representa ningún peligro.

"La colaboración de la facultad es muy importante y necesaria, porque ellos tienen una cátedra donde estudian estos temas", sostuvo Chicahuala.