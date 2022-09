Uriel Barroso, un refuerzo con acento villamercedino

Apuesta en grande. Lo sedujo el proyecto y viene de jugar la pasada edición de la Liga Federal con All Boys de Santa Rosa, La Pampa. Foto: Prensa GEPU.

El alero villamercedino Uriel Barroso se sumó a principio de semana a GEPU de San Luis y de esa manera se convirtió en uno de los 7 refuerzos que actuarán en la próxima Liga Argentina de Básquet, que se pondrá en marcha a mediados de octubre.

Uriel, de 19 años y 1,90 metro, llegó procedente de Trebolense de Santa Fe, donde jugó en el receso una vez finalizada la pasada temporada de la Liga Federal, certamen de ascenso en el que vistió la camiseta de All Boys de La Pampa.

Somos un equipo totalmente nuevo, que se está conociendo de a poco y busca hacer una buena temporada. Uriel Barroso

Surgido en Alberdi de Villa Mercedes, Uriel, con paso además por Atenas de Venado Tuerto y Unión de Santa Fe, fue una de las figuras del seleccionado puntano en la última edición de los Juegos Binacionales realizados en San Luis.

"Estoy súper contento. La gente del club me llamó y quería que integrara el grupo de la Liga, así que llegamos a un acuerdo y me vine", señaló Uriel, quien recordó que en la pasada Liga Federal tuvo un ofrecimiento, pero se encontraba vinculado a All Boys de Santa Rosa.

"Lo que me sedujo fue el proyecto, ganas de avanzar hacia una Liga Nacional. Somos un equipo totalmente nuevo, que se está conociendo de a poco y busca hacer una buena temporada", agregó.

El alero, quien debido a su edad no ocupará la plaza de un jugador mayor, viene trabajando duro en doble turno a la par de sus compañeros, en una experiencia nueva a la que busca sacarle el máximo provecho. "Esto es de a poco, pero la idea es ver si en algún momento podemos sumar minutos. Entrenar al lado de los jugadores más grandes es buenísimo, a nosotros los juveniles nos sirve muchísimo. Aprendés todo el tiempo", dijo.

Uriel también habló del entrenador, Gustavo Fernández. "En cada entrenamiento 'Lobito' me está enseñando cosas nuevas. Aparte, estar compartiendo cancha con él que es un fenómeno, estoy súper contento", aseveró.

Por último, Barroso hizo un balance de su participación en la última edición de la Liga Federal, donde tuvo de compañero a otro villamercedino: el pivot Jorge "El Hacha" Sánchez. "Me fue bastante bien. Por ser la primera vez que lo jugaba resultó una experiencia linda. Quedamos afuera en cuartos perdiendo ante River, en 3 partidos. Yo tuve bastantes minutos, 20 por partido, así que también aprendí muchísimo", cerró.

La Liga Argentina de Básquet dará inicio el 15 de octubre y GEPU integrará la Conferencia Norte, donde se medirá ante Ameghino (Córdoba), Barrio Parque (Córdoba), Central Ceres (Santa Fe), Colón (Santa Fe), Deportivo Norte (Santa Fe), Echagüe (Entre Ríos), Estudiantes (Tucumán), Independiente (Santiago del Estero), Jáchal (San Juan), Libertad (Santa Fe), Montmartre (Catamarca), Rivadavia (Mendoza), Salta Basket, San Isidro (Córdoba), Sarmiento (Chaco) y Villa San Martín (Chaco).