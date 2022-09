Mata: "Queremos competir y ganar todo lo que se pueda"

El plantel profesional de básquetbol de Boca Juniors ya se encuentra trabajando en Villa Mercedes. Con varias caras nuevas, entre ellas la del experimentado alero Marcos Mata, el "Xeneize" cumplió su primer día de actividad este lunes en el Estadio Arena del parque La Pedrera, donde seguirá fortaleciendo su pretemporada para llegar de la mejor manera posible al inicio de la Liga Nacional (6 de octubre) y la Liga Sudamericana (una semana más tarde). Durante su estadía, el conjunto de La Ribera será uno de los animadores en la Copa Desafío Provincia de San Luis, que abrirá este jueves por la noche.

El semifinalista en la última temporada de la Liga Nacional arribó a suelo puntano en las últimas horas del domingo y ayer, en una jornada de doble turno, entrenó bajo la supervisión del DT Gonzalo García. Entre los jugadores que se movieron estuvieron Franco Balbi, Leonel Schattmann, Leonardo Mainoldi, los estadounidenses Darquavis Tucker, Andy Ogide y Raven Barber, y el marplatense Mata, multicampeón en Peñarol y San Lorenzo de Almagro, que se suma al "Xeneize" tras una temporada en el básquetbol uruguayo junto a Aguada de Montevideo.

Reparte indicaciones. El equipo "xeneize" entrena ante la atenta mirada del DT Gonzalo García y su cuerpo técnico. Foto: Fernanda Miranda.

Luego de la sesión matutina, el exalero del seleccionado argentino y poseedor de siete títulos de Liga Nacional se hizo tiempo y dialogó con El Diario de la República.

—¿Cómo estás viviendo esta etapa en Boca?

—Contento y con muchas ganas. La verdad es que tenemos un lindo grupo y ojalá empecemos a encontrar la química que queremos y necesitamos para poder cumplir con los objetivos de este año.

—¿Qué fue lo que te sedujo para sumarte?

—Primero, sabía que estaba Gonzalo, que lo conozco de mis años en San Lorenzo. Eso fue primordial. Después, saber que se iba a armar un equipo para tratar de conseguir cosas importantes. Creo que esas fueron las claves. También venir otra vez al país y estar cerca de la familia, que es algo lindo para mí y mis hijos.

—¿Cómo fue la experiencia en el básquetbol uruguayo?

—Linda, me gustó mucho. Es más competitivo de lo que se comentaba años atrás. La verdad es que es una buena Liga. Aparte, lo positivo es que no se viaja. Se juega todo en Montevideo, que es una ciudad muy linda. Por ahí no se cerró de la mejor manera. Tuvimos algunas complicaciones durante el transcurso, pero tengo buenos recuerdos.

—¿Qué te pide García?

—Por el momento, tratar de conseguir una buena química. Tengo también que ponerme bien físicamente, porque terminé el año pasado con molestias en la rodilla. Primero eso, ponerme a punto yo y después ayudar al equipo en el aspecto defensivo, que es un poco mi fuerte. Hablar y ayudar para que las cosas fluyan y salgan bien.

—¿Qué objetivos buscan?

—Queremos competir y ganar todo lo que se pueda. Todavía nos estamos terminando de armar. Tucker llegó hace unos días y primero tenemos que encontrarnos nosotros. Después sí, tratar de ganar campeonatos.

—¿Cómo ves a esta Selección de recambio sin Scola?

—Muy bien. Hay jugadores que están a un nivel altísimo, eso ayuda mucho al equipo; y más allá de Scola, se están cumpliendo con creces los objetivos del recambio.



Boca se hospedará en los aparts del parque hasta el sábado 24, fecha en la que mudará su preparación a San Luis. El "Xeneize" debutará en la Copa Desafío el jueves (21:30) en el Estadio Arena ante Ciclista Olímpico de La Banda, mientras que el 25 y 27 enfrentará a GEPU e Independiente de Oliva en el Ave Fénix de Juana Koslay.

El valor de las entradas será de 500 pesos y se podrán adquirir en las boleterías de los estadios el mismo día de los partidos.