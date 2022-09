Ciro Martínez: "En el interior son muy pasionales"

Detrás de su mirada seria hay un hombre que cumple objetivos y se alegra, aunque la sonrisa aparece poco en público. Giras, discos, un vino y nuevas formas de interpretar sus canciones son experiencias que vivió y aún atraviesa Andrés Ciro Martínez, cantante y fundador de Los Piojos, y quien ahora comparte con sus músicos de Los Persas. Este sábado se presenta nuevamente en San Luis (en el anfiteatro de la Calle Angosta, de Villa Mercedes, a las 21, con entradas a partir de 3.500 a 5 mil pesos), con la banda que mantiene la mística popular que cautivó a sus seguidores desde los comienzos.

Fue en abril la última vez que Ciro pasó por la provincia, cuando se presentó en el festival Valle del Sol Rock en la Villa de Merlo. Volver a San Luis le da un gusto especial al cantante, quien expresó que encontrarse con sus seguidores puntanos siempre le genera placer. "Es una de las provincias que disfrutamos visitar y tratamos de que en cada presentación el repertorio sea diferente al concierto anterior", contó.

Ciro siente que en los últimos años los puntanos le demostraron que el público creció. "Son muchos más los que nos escuchan en la provincia y eso nos genera una ansiedad bonita de llegar pronto y tocar".

Previo a su vuelta a Villa Mercedes, el vocalista recordó su paso hace ya algunos años por el Ave Fénix, cuando subió al escenario junto con su hijo Alejandro. "Era muy pequeño y la gente lo aplaudía como a un profesional más".

Los enfermeros. Andrés Ciro Martínez, junto con sus compañeros de Los Persas. La banda vive un presente de augurios con viajes y reversiones de sus clásicas canciones. Foto: Lole Martínez

A Martínez le satisface tocar en el interior del país porque el público vive de diferentes modos sus recitales. "Son muy pasionales y celebran cada momento de lo que proponemos", agregó el cantante, quien anduvo por Córdoba y a su regreso a Buenos Aires, luego de visitar Corrientes y Entre Ríos, prepara el recital que realizará el 22 de octubre en Vélez, el quinto de su carrera en ese estadio.

Mientras lo prepara, dice que está muy contento por su presente. Para él, lo más importante es tocar y viajar. Además de su gira y el estadio que lo espera, en los próximos meses planea tocar en España, donde andará por Barcelona, Valencia, Mallorca, Granada, Málaga y Madrid.

Al entusiasmo se le suma su llegada por primera vez a Israel, donde se presentará el 15 de noviembre. La experiencia internacional seguirá hasta Qatar, donde cantará el 27 de noviembre para cinco mil personas en plena época de fervor mundialista en el anfiteatro de Katara, preparado especialmente para que el exvocalista de Los Piojos acompañe a sus compatriotas argentinos con música bien nacional.

Para agendar

Hoy a las 21

Anfiteatro Calle Angosta, Villa Mercedes

Entradas: 3.500, 4.000 y 5.000 pesos

"Son momentos de pura alegría y nerviosismo. Los buenos augurios llegaron después de la pandemia, una época en la que los viajes quedaron postergados. Ahora solo resta disfrutar de los nuevos caminos y no abandonar los que recorrí siempre", expresó.

Otra gloria que llegó durante este año para Ciro es "Sueños (un viaje en el tiempo)", el disco que lanzó en mayo, en el que repasa sus treinta años de carrera junto con sus canciones reversionadas por la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

"Hace mucho me invitaron a cantar y hacer un show con ellos, pero era algo que no me cerraba. Era un poco reticente, porque no estaba seguro de que quedara bien. Sentía que sería algo acartonado", recordó el cantante, quien reconoció que se equivocó en ese pensamiento.

La grabación con la agrupación mendocina llegó luego de que escuchó a otros artistas que cantaron junto a la orquesta, lo que le provocó un inusual entusiasmo. "Grabamos en plena pandemia y luego llegó el momento de conocer el trabajo terminado; quedé fascinado. Son muy talentosos y sentí que las canciones no perdieron la fuerza que las caracteriza", concluyó Martínez.

Redacción/MGE