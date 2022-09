"Este es un flagelo que nadie puede negar que existe"

“Las leyes siempre vienen a resolver una situación, en este caso, el de un flagelo que nadie puede negar que existe. Cuando vos tenés una situación dada, un flagelo, principalmente hay que intentar responderse a uno mismo qué vas a hacer al respecto. Cuando lográs entender que algo tenés que hacer, lo siguiente es preguntarse: '¿Qué es lo mejor que tenés para hacer?', porque no todo es perfecto y no todo es la solución. El mundo no ha podido resolver este flagelo de la venta y el consumo de drogas, pero lo que no podés plantearte es no hacer algo”, opinó el procurador general de la Provincia, Luis Martínez, sobre cómo se gestó la adhesión a la desfederalización.

“Lo que está claro para nosotros, y hablo en nombre del ministerio público y de la Justicia, o gran parte de la Justicia, es que de estas cosas hay que ocuparse. El narcomenudeo de alguna manera está ganando territorio. Comienza a avanzar sobre algunos sectores y a mezclarse con otros delitos, porque ciertos grupos para tener ingresos, empieza a consumir y después de ese consumo lo que sucede es que empiezan aparecer hechos más violentos producto de que quien los comete está bajo los efectos de la droga también. Los hechos de violencia empiezan a parecer trazados por el mismo problema”. “Entonces vuelvo a la pregunta inicial: ¿Qué significa para San Luis? Significa un compromiso, una decisión política de que esto no siga siendo un territorio donde el control depende de una jurisdicción netamente federal”, sostuvo.

“La ley invita a que las provincias se hagan cargo de un aspecto que tal vez vos dirás ‘bueno, en cuantía es el aspecto más chico’, y es cierto, eso es una afirmación correcta, pero resulta que eso es lo que está en los territorios, lo que está en las plazas, lo que está en las esquinas y es precisamente donde más se coopta incluso a los menores, a los más jóvenes, que por distintas razones terminan siendo captados para hacer deliverys. Esto empieza a invadir y afectar lógicamente la cultura del trabajo y la visión de las oportunidades, porque ven una salida rápida sin requisitos, pero de mucho riesgo, porque por supuesto hay un riesgo judicial y un riesgo de vida”.

Consultado sobre la experiencia en otras provincias que manejan localmente el narcomenudeo y en cuyos territorios aumentaron exponencialmente las causas penales por figuras como la tenencia simple, el funcionario fue claro. “Si vos me preguntás, y esto es una pregunta recurrente, si el consumo personal forma parte de la política de persecución que San Luis o yo, Luis Martínez, estamos mirando digo no, el consumo personal no forma parte, porque yo al consumo personal lo entiendo como una decisión que puede ser personal y contra eso hay una esfera constitucional de protección. También puede ser producto de una debilidad o una enfermedad que hay que sanear, que hay que rescatar, entonces no se trata de criminalizar al que ha caído lamentablemente en la debilidad de consumir, por lo tanto no es parte de la esfera de la persecución penal. Nosotros vamos a perseguir a aquel que hace una empresa de la venta de estupefacientes, y que esa empresa se lleva puesto valores esenciales de la sociedad. Y que en esa empresa, en el afán de ganar, está enviciando a nuestros jóvenes; que con esa empresa está poniendo en juego la libertad de ese chico porque lo manda a vender a riesgo de que ese chico termine preso, con antecedentes penales y con otras consecuencias no queridas”.

Sobre la puesta en marcha del nuevo sistema, el procurador opinó que la Policía de San Luis cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para enfrentar la tarea, aunque la faceta judicial demandará un trabajo extra. “La gran dificultad y el gran desafío ahora, que estuvimos conversando con distintos profesionales, es que rápidamente tenemos que promover capacitaciones para que profesionales del medio (de la Justicia) e incluso algún otro funcionario actual que decida concursar para este fuero especializado. Pero para darle esa chance tenemos que haberlo formado en la materia. Entonces ahora estamos en la búsqueda, desde el ministerio, de formaciones específicas para que, a la hora de los concursos, sea una materia eficientemente formada”.