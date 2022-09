Las idas y vueltas de una ignota diputada asediada por la presión

Su nombre se coló en la política vernácula a fines del año pasado, cuando logró ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación de la mano de Juntos por el Cambio y de Claudio Poggi. Hasta el momento era más conocida por ser la madre de dos ciclistas de mountain bike destacados (Francisca y Santiago) que por algún proyecto que hubiera presentado en beneficio de San Luis. Pero esta semana Karina Ethel Bachey tuvo que dejar el anonimato. A la fuerza. Fue a partir de que se difundió que una de sus asesoras, Brenda Salva, es la abogada defensora de Gabriel Carrizo, el líder de la "banda de los copitos", a la que se le atribuye el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

La noticia corrió como reguero de pólvora. Y despertó una andanada de especulaciones y de cuestionamientos tanto externos como internos. Por caso, la flamante vicepresidenta de la UCR local, Claudia Rocha, salió públicamente a criticar la actitud de la diputada nacional villamercedina de mantenerla en el cargo.

Ante el asedio de los medios nacionales, a Bachey no le quedó otra que romper el silencio al que nos tiene acostumbrados en tierra sanluiseña. Pero sus declaraciones no la dejaron bien parada. "Entiendo que el 70% de la ciudadanía cree que esta cuestión no ha sido real”, dijo al diario Perfil para justificar su decisión inicial de conservar a Salva dentro de su equipo de colaboradores. “Brenda ejerce su actividad en lo privado, no compré todo su tiempo. Ella asesora a nuestro equipo en la Comisión de Discapacidad. Hemos hecho el trabajo en conjunto desde ahí”, argumentó.

La bola de nieve fue creciendo por la incoherencia de la legisladora del PRO de preservar en su equipo a la letrada que pide la excarcelación del sindicado como ideador del ataque a la vicepresidenta, con todo lo que ello implica. Por eso no fue extraño el pedido formal que le hizo el bloque Frente de Todos de la Cámara baja para que, de inmediato, tomara distancia de la asesora y la desvinculara.

Hasta ese momento la contadora pública había actuado en concordancia con su pensamiento. De hecho, no había asistido a la sesión especial del 3 de septiembre en el que varios sectores políticos repudiaron el atentado a la expresidenta. Su tesitura no había más que sembrado la sospecha creciente del vínculo que habría entre sectores de Juntos por el Cambio y el accionar por el que están detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Gabriel Carrizo.

La presión llegó hasta tal punto que pudo más que sus convicciones. A Bachey no le quedó otra que desdecirse en menos de 24 horas, ir en contra de su forma de pensar y emitir un comunicado para manifestar su "decisión indeclinable de desafectar" a la abogada Salva como asesora. "Desde mi lugar como dirigente política corresponde velar por el esclarecimiento de este hecho y por la paz social, en pos de defender siempre la Democracia y el respeto a las instituciones”, señaló en el escrito.

Pocos le creyeron. Hasta el cierre de esta edición, Salva seguía figurando en la página web personal de Bachey como parte de su equipo.