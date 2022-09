A los 32 años Daiana Alaniz, la “Chiru” de Justo Daract, jugó casi el partido de su vida con la camiseta de UAI Urquiza. Cuando el silbato sonó en “La Bombonera” y ante unas 20 mil almas, Daiana saltó a la cancha entre las once titulares del “Furgón” para enfrentar a Boca Juniors.

El fútbol y el destino quisieron que Las Gladiadoras ganaran el título de la Primera División del Fútbol Femenino de AFA, en la última fecha del torneo.

La “Chiru”, quien había llegado a “El Furgón” a principios de 2022 e inmediatamente había gritado campeona ante el mismo rival de este domingo en la Copa Federal, fue

reemplazada a los 8 minutos del complemento.

Con el resultado final en la mano, tal vez decaiga un rato. Pero si mira para atrás verá a la jugadora de Comunicaciones que ascendió a la Primera División. En el espejo retrovisor podrá observar a esa “rea” que viajó a Buenos Aires con un bolso, mil sueños y algunos pocos pesos en la billetera. Aun dejando en San Luis un trabajo estable como profesora de Educación Física y una lista interminable de equipos que integró en toda la provincia.

—¿Tenés algún laburo allá? ¿Te van a pagar algo?

—Nada, voy a jugar por el ascenso. Conozco a alguien ahí.

Le auguré mucha suerte y reímos. El diálogo informal vía WhatsApp me dejó sin palabras. No entraba en mi cabeza.

Hoy, con un contrato profesional en UAI Urquiza, un título en el ascenso y la Copa Federal en su curriculum, Alaniz está consolidada.

Comparte plantel con jugadoras que integran la Selección Argentina y acaba de jugar una final histórica en una cancha que latió.

Alta la frente, “Chiru”; el fútbol, como la vida, es para quienes se atreven.