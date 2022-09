¿Qué hacemos? Las propuestas culturales imperdibles

VIERNES 30

Una especie especial

Venidos de La Pampa, una banda de rock psicodélico del que ya no queda saca sonidos de la llanura y hace que los oídos escuchen con atención. Pelos largos, ojos celestes y aullidos de perros

Música: Los siberianos. Hora: 22:30. Lugar: Comuna

Hagan caso que llega CF

El músico del momento que conquista las pistas de baile con sus canciones como “Fuamiamor” o “Tu turrito” llega por primera vez a San Luis para demostrar que la escena de la cumbia y el RKT se renueva constantemente y pisa fuerte en vivo como en las redes sociales.

Música: Callejero Fino. Hora: 23. Lugar: Sky Club. Entradas: 2.000 pesos.

Brit pop

Con Adrián Trott, nacido en Birmingham, en la guitarra, Luis Achucarro en el bajo y Adriel Mucetti en la batería, “CrossRoads” completa el ciclo “Música bajo el aljibe”, en La Casa del poeta. A partir de las 20, con entrada gratis.

JUEVES 28

Say no more

A partir de su parecido físico, Charly Micol realiza un homenaje al padre del rock nacional. A partir de las 22, el imitador y músico compartirá las canciones del gran Charly García con sus fanáticos (los fanáticos del bicolor) por primera vez en Villa Mercedes. A partir de las 22 en Stone bar.

Socios vitalicios

Muy pocos fines de semana arrancan en All right sin la presencia de No va +. La banda liderada por los hermanos Valler, suben a uno de los escenarios que más recibimientos les dio en el año.

SÁBADO 30

Punk crudo

Una de las bandas que sobrevive a la explosión del punk y la todavía dolorosa muerte de su líder, Ricky Espinosa, vuelve a San Luis para distorsionar y hacer las arengas de alfileres, tachas y crestas.

Música: Flema. Hora: 22. Lugar: Comuna.

Barbas folclóricas

Representantes de una nueva camada de cantantes folclóricos radicados en la provincia, el Dúo Zavala-Funes se junta con Matías Serrano y Federico Olguín para compartir creaciones, sueños y canciones en el Boliche Don Miranda, cena mediante.

DOMINGO 1

Sonidos experimentales

Una nueva atmósfera se vivirá en Casa Wicca para cerrar la semana. PalusunSystem y Acid buffalo crean ambientes pesados entre el humo del final del domingo.