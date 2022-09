Serena Williams, tras su retiro del tenis: "Tengo un futuro brillante por delante"

La tenista estadounidense Serena Williams se retiró del tenis profesional a los 40 años, luego de su derrota contra la australiana Ajla Tomljanovic por 7- 5, 6-7 (4-7) y 6-1 en la tercera ronda del US Open, uno de los tantos torneos donde alcanzó la gloria.

Tras la eliminación de US Open dijo que quiere dedicarse a cosas de las que no pudo disfrutar completamente y que ahora tiene "un futuro brillante por delante".

"No sé, no estoy pensando en eso (si su retirada es definitiva). Siempre me ha encantado Australia", comentó entre risas la mítica tenista en conferencia de prensa una vez concluido el partido por la tercera ronda del US Open.

"Ha pasado mucho tiempo desde Wimbledon del año pasado. En ese caso no estaba segura si ese sería mi último torneo o no. Necesité mucho trabajo para llegar aquí. Claramente, sigo estando capacitada para jugar. Pero es necesario mucho más que eso. Estoy lista para ser una madre, explorar una nueva versión de Serena", agregó.

Además, aclaró que se tomará este sábado para descansar y que luego se reunirá con su hija Olympia, de cinco años, a quien está ansiosa de reencontrar. "Quiero pasar tiempo con mi hija. He estado con ella prácticamente cada día, excepto dos o tres días, pero mi carrera ha sido muy dura para ella. Así que será bonito pasar tiempo con ella, hacer cosas que nunca he tenido la oportunidad de hacer. Tengo un futuro brillante por delante", destacó.

Ante la consulta de cómo le gustaría que la se la recuerde, Williams insistió en su alma combativa y en su pasión por el tenis: "Hay muchas cosas, por ejemplo la lucha. Soy una luchadora. Creo que he dado, y sigo dando, algo al tenis. Mi intensidad y obviamente la pasión, es una palabra muy bonita. He seguido pese a los altibajos. Estoy muy agradecida por estos momentos y por ser Serena", finalizó.

Los logros de Serena Williams

A lo largo de su carrera, la histórica tenista estadounidense ganó 23 Grand Slams en individuales (7 veces el Abierto de Australia, tres Roland Garros, 7 Wimbledon y 6 el US Open), estadística en la que sólo la supera la australiana Margaret Court; también conquistó otros 14 en dobles y dos en dobles mixtos.

Se quedó con el WTA Tour Championship en cinco ocasiones (2001, 2009, 2012, 2013 y 2014) y consiguió el oro olímpico cuatro veces (una en singles y tres en dobles), mientras que también obtuvo la Fed Cup en 1999.

A lo largo de su carrera disputó más de 1.000 partidos y ganó 75 torneos oficiales. En total, estuvo 319 semanas como número 1 del mundo, sólo superada por Steffi Graff (377) y Martina Navratilova (332).

NA / NTV.