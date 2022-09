Massa destrabó créditos del BID por U$S 3.100 millones

El ministro de Economía, Sergio Massa, destrabó este martes una serie de líneas crediticias con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por más de U$S 3.100 millones, que serán desembolsados antes de fin de año. Además, consiguió un incremento en el monto otorgado al país que en el período 2022-2023 será de casi U$S 5.000 millones.

De acuerdo a lo acordado, U$S 1.200 millones serán para fortalecer las reservas internacionales y corresponden a la línea de libre disponibilidad que el organismo tenía frenado. De ese monto, U$S 500 millones serán girados antes del 30 de septiembre y U$S 700 millones, antes del 31 de diciembre. De esta manera se garantiza un shock de ingreso de divisas que junto a las liquidaciones del campo con el dólar soja engrosarán las reservas del Banco Central.

Entre el lunes y este martes, los agroexportadores liquidaron 1.750.000 toneladas, que es casi el total de loS que se vendió en el mes de agosto, que en divisas se traducen en U$S 650 millones, según indicaron fuentes del sector que había prometido alcanzar los U$S 1.000 millones en las primeras 72 horas de lanzada la medida.

Asimismo, se abrieron las conversaciones para nuevos programas por un monto de U$S 1.933 millones, que también llegarían al país dentro de 2022, y para 2023 se estiman unos U$S 1.800 millones nuevos.

De esta forma, el monto total asignado este martes por el BID para la Argentina es de U$S 4.933 millones para 2022-2023.

El acuerdo se conoció luego de una reunión que Massa mantuvo con Mauricio Claver-Carone, presidente de la entidad, en la tarde de este martes, en la sede del BID en Washington.

"Si la misión del ministro era venir a destrabar la relación con el BID, podemos decir que el ministro tiene una misión cumplida", afirmó Claver-Carone.

"Hemos podido destrabar lo que estaba trabado y con una vía directa", subrayó el presidente del BID, quien aclaró que "sus críticas se habían dado cuando la Argentina tenía una política macroeconómica errática. Nosotros pedimos una política económica cohesiva. Ahora, con el ministro tenemos una política cohesiva y podemos apoyar a la Argentina. Enhorabuena, misión cumplida".

NA / NTV.