Caro Tapia hace un cambio de piel

Caro Tapia encontró en el canto un motor de crecimiento personal que la acompaña desde siempre. Le cuesta pensar en el momento en que la música se convirtió en su estilo de vida, la siente omnipresente. Pero entre sus recuerdos está su padre con una guitarra, divirtiéndose con su familia. Para Caro, eso y participar en coros de niña fueron las primeras caricias que le regaló la música. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Caro llega a San Luis para impartir dos talleres, llevar adelante un conversatorio y, como si fuera poco, dar un show para presentar canciones de su último álbum “Serpiente emplumada”, que trae tintes latinoamericanos y variopintos del folclore argentino.

Ese itinerario donde la artista conjuga la música, el canto y la filosofía comenzará mañana a las 20 en el aula 32 del IV bloque de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). El sábado a las 21 compartirá escenario junto a Nailé, Trini y Caro en Casa Viva en Pringles 283.

Cantante, compositora y poeta, profesora de filosofía, facilitadora pedagógica en trabajo vocal e investigadora de la voz, Caro tiene un largo trayecto en el estudio de la música y como artista también. Tiene tres álbumes grabados: “Máscaras de carnaval”, “Cuatro estaciones” y “Serpiente emplumada”, editado en 2021.

Además, creó un método llamado Canto Consciente en Movimiento que integra un cuidadoso y sutil trabajo técnico funcional de la voz con la conciencia del estado emocional y energético del cuerpo hacia una reapropiación del decir e interpretar desde el sonido propio. “El canto siempre me invitó a explorar lugares nuevos, a investigar técnicas, modos y posibilidades nuevas que me ampliaron los horizontes de mi sentir, de mi comprender y entender, de mi intelecto. Todos los aspectos de mi ser se ven ampliados cuando me meto en el canto y este es un lindo momento de integración en el que estoy experimentando cómo la filosofía y el canto pueden ir de la mano”, explicó la artista.

“Canto Consciente en Movimiento es un hijito mío y viene de la búsqueda de integración personal de un camino que yo en un momento sentía muy disperso. Tiene mucho trabajo de práctica somática, de investigación del cuerpo, por un lado ligado al canto y la vida artística, y por otro a la vida filosófica. En Canto Consciente… empecé desde la docencia a nutrir un espacio con el otro y darme cuenta de que había un relato coherente en cómo el trabajo con el cuerpo acariciaba el canto; cómo la poética de la palabra acariciaba la pedagogía; y cómo el canto se veía reforzado por esas herramientas. La filosofía fue crucial en mi manera de dar clases y de comprender los procesos”, reflexionó.

Para su tercer disco, Caro sintió el fuerte compromiso de hacer un trabajo minucioso antes de entrar al estudio de grabación. “Fue un trabajo muy grande de producción previa en el que me sentí muy comprometida. Musicalmente estoy muy contenta con lo que pasó y sin dudas fueron cruciales en esto mis dos compañeros de ruta: Juan Cravenna, violinista, arreglador y mi compañero de vida, y Javier Menichini que es el guitarrista del trío”, indicó Caro.

En San Luis, la cantautora compartirá cuatro instancias de su visita. Mañana con un conversatorio sobre vocalidad y la intersección entre pensamiento y voz. “La voz es mi vida en todos los aspectos prácticos y teóricos, es mi herramienta y en el estudio de la filosofía entendí que la voz siempre fue una vacante como interés específico del pensamiento filosófico. El cuerpo, la voz, siempre tuvieron un lugar en la historia de la filosofía, pero recién en el siglo XX entran como un tema relevante, como foco del pensamiento y la acción, como gesto político con una potencia de transformación”, expresó.

El viernes es un taller abierto a la comunidad con cupos limitados, es de 14 a 17 en el Microcine de la UNSL. “Allí se va a poner un poco en práctica ese encuentro con la propia fuente sonora de nuestro canto y sonido como generadora de un campo colectivo, como un registro de algo que es más que el yo”.