Líderes de la Celac piden acciones concretas para integrar la región

Promover la unidad en la diversidad fue una de las metas que se fijaron ayer los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Buenos Aires para la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que varios de los mandatarios pidieron acciones concretas que reflejen la integración de la región.

"Afirmamos el compromiso de los miembros de la Celac para avanzar con determinación en el proceso de integración, promoviendo la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de nuestros pueblos", expresó el texto de la Declaración de Buenos Aires, publicado al cierre del encuentro, en el que estuvieron representantes de los 33 países de la región y que estuvo marcado por la vuelta al foro de Brasil, con el presidente Lula da Silva.

"Ahora estamos con una Celac completa, con Brasil, y la oportunidad de unir a la región es un imperativo que se nos impone y tenemos que lograrlo", dijo el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de la Cumbre, y cerró anoche el año en el que ostentó la presidencia protémpore de la Celac, al traspasarla al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.

La declaración firmada por los líderes de la Celac señala el "firme compromiso con la preservación de los valores democráticos y con la vigencia plena e irrestricta de las instituciones y del estado de derecho en la región". A la vez, expresa el "compromiso con la democracia, la promoción, protección y respeto de los derechos humanos".

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, destacó que el texto final incluyera ambos puntos y pidió no tener una "visión hemipléjica" de la defensa de la democracia, los derechos humanos y las instituciones "según el perfil ideológico". Además, reclamó: "Hay que pasar a la acción. Pequeños pasos, pero en una dirección, y no grandes discursos que nos congelen bajo títulos de solidaridad y otros conceptos que son muy lindos, pero que a veces no se ponen en práctica".

Pese a estar alejado ideológicamente, el colombiano Gustavo Petro respaldó a su colega uruguayo en la visión de que la integración no depende de las afinidades políticas. Y convocó a sus pares: "De la retórica debemos pasar a la realidad".

La crisis peruana, con una ola de protestas que sacuden al país desde diciembre tras la destitución y detención del expresidente, Pedro Castillo, también sobrevoló la Cumbre, aunque no fue mencionada en la declaración final.

El presidente chileno, Gabriel Boric, criticó a su par peruana, Dina Boluarte, por la represión de las protestas, que ya dejaron casi 50 muertos, y subrayó "la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo" en el país andino.

El documento final también incluyó pedidos para que se aumente el flujo de financiamiento internacional hacia la región; exige el levantamiento del bloqueo contra Cuba; da su aval a la negociación entre el régimen de Venezuela y la oposición para lograr una transición democrática; y reivindica el proyecto para ofrecer a la región como proveedora de alimentos a nivel global.

Lacalle Pou, el crítico

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, levantó la temperatura de la Cumbre cuando planteó la necesidad de mirar a la Celac "hacia adentro" y advirtió que el bloque regional no puede tener "el carácter de un club de amigos ideológicos", en una crítica indirecta a la participación de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

"Se habla del respeto a la democracia, a las instituciones y los derechos humanos, pero hay países acá que no respetan la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos", aseguró el mandatario.

"Insisto, practiquemos con la acción lo que decimos en nuestros discursos, porque para que este tipo de foro subsista en el tiempo tiene que generar esperanzas", enfatizó.

En materia económica, propuso impulsar una zona de libre comercio "desde México hasta el sur de Sudamérica".