Buscan a un hombre que golpeó con un machete a su pareja

A diez días del ataque que pudo costarle la vida a N.E., la Policía aún busca a Benjamín Gregorio Denevi. El hombre, quien hasta el momento de la agresión era su pareja, amenazó y golpeó a la mujer con un machete. Pero eso no fue todo. No conforme, la llevó a la rastra hasta un descampado, donde trató de tirarla a un pozo ciego y también le advirtió que, si osaba escapar hacia lo de su madre, incendiaría su casa con su hija adentro.

"La orden de detención del hombre está vigente desde el lunes y está siendo buscado", confirmó el fiscal instructor, Gastón Yllera. "Todavía no hemos dispuesto allanamientos, porque estamos barajando información que surge sobre dónde podría estar", comentó.

Pero mucho antes de que la medida judicial fuera autorizada, la víctima ya había dado a conocer, a través de las redes, lo que vivió con Denevi. También solicitó la colaboración con datos a cualquier persona que haya visto o se haya cruzado con el hombre, para dar con su paradero.

"La noche del 24 fui agredida por Benjamín Gregorio Denevi. Estuve al borde de la muerte, siendo amenazada con un machete y a punto de tirarme a un pozo. Esta persona está prófuga. Me da vergüenza exponerme así, pero no quiero que a otra mujer le suceda lo mismo. Si alguien lo ve, por favor avísele a la Policía. Ayúdenme que estoy asustada, lo andan buscando y no lo encuentran", publicó en su cuenta de Facebook.

El ataque ocurrió el 25 de diciembre, a la 1:30 aproximadamente. N.E. relató que estaba en el domicilio de Denevi, ubicado en la ruta 147. También estaba Juan, un amigo del hombre.

Todo marchaba normal, sin problema, charlaban los tres. Pero en un momento, de la nada, el hombre le lanzó un vaso a la mujer y a su amigo.

Luego la tomó de sus prendas y la llevó a la fuerza hasta su dormitorio. Allí la golpeó y la amenazó con un machete.

La encerró en esa habitación por unos minutos y después regresó por ella. La llevó a la rastra hacia otra pieza de la casa, donde volvió a pegarle con el machete en la cabeza. La mujer alcanzó a amortiguar algunos de los golpes con un portafolio, pero el hombre siguió agrediéndola con trompadas en el rostro y las costillas.

En medio de la paliza, Juan se interpuso y le dijo a su amigo que llamaría a la Policía. Eso solo enfureció más a Denevi, que decidió llevar a su pareja hasta un baldío vecino. Allí, al lado de un pozo ciego, le dijo que se mataría y que ahí se terminaría todo.

Pero, a los minutos, el hombre notó las luces de unas linternas que se acercaban. Era Juan y un grupo de policías. Al ver eso, el agresor soltó a la mujer y le lanzó una última amenaza. "Esto no va a quedar así. Ya voy a ir a la casa de tu mamá y le voy a prender fuego, con tu hija adentro", dijo y huyó.