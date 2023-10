Un domingo vibrante: Boca versus River y el debate presidencial

Hay muchos argentinos amantes de las analogías, o las relaciones curiosas, o los paralelos dudosos. Es algo injusto circunscribir la vibración al clásico de los clásicos porque, en rigor, en este formato tan particular del fútbol local, en esta fecha se juegan todos los clásicos. Y en algunos de los enfrentamientos se ponen en juego cuestiones futbolísticamente muy valiosas, llámese descensos y ese tipo de cosas. Lo cierto es que se evocan tradiciones muy añosas y con una copiosa historia de éxitos y fracasos memorables. El debate no es un clásico. Pese a la desmedida pretensión de cierto sector de la prensa y a la exagerada ansiedad de analistas y “amigos del campeón”, el encuentro de los candidatos suele prometer mucho más de lo que cumple. En eso sí se parece a Boca y River.

Si bien son cinco los contendientes, la mirada está muy posada en los dos candidatos con mejor resultado en las encuestas previas que, seguramente, aprovecharán el cruce para terminar de marginar a la tercera en discordia, según los pronósticos y agorerías. De todos modos, en una semana habrá revancha. La sede se traslada de Santiago del Estero a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Facultad de Derecho es el escenario elegido.

Los más experimentados dicen que, en general, en los debates no sucede demasiado. Hay que cuidarse de no cometer groseros errores, no acusar los impactos, resistir la tentación de montar en cólera frente a alguna chicana pretenciosa, y conservar la postura y la mejor imagen posible. El público suele estar atento a todo, incluso hasta el más mínimo detalle. En general, muchas observaciones no superan ese carácter de mero detalle. Con todo conviene tener en claro el objetivo y saber con mucha precisión qué es lo que se pretende. Trazar una buena estrategia y llevarla a cabo con la mayor calma posible, como en el Superclásico. Tal cual.

En rigor, en un país con una crisis económica tan profunda, con tantas situaciones por resolver y con un tejido social tan dañado, sería demasiado ligero pretender que una elección tan importante se decida por los vaivenes de un encuentro verbal tan efímero como es un debate. Salvo alguna catástrofe espectacular, la influencia de este momento, pese a su multitudinaria audiencia, es muy relativa. Con todo, no se puede desconocer que a muchos les va la vida en este contrapunto televisado. En algún Superclásico ha habido jugadores que, para bien o para mal, han quedado inmortalizados para siempre.

Ambos acontecimientos tendrán un público fervoroso y son muchos los que juran que no se lo perderían por nada del mundo. Costaría bastante pretender que los fanáticos comprendieran que en el debate presidencial se juegan cuestiones muy valiosas para la Argentina, para nada comparables con las que se ponen en juego en los noventa minutos de un partido de fútbol. Hay quienes consideran que lo que suceda sobre el verde césped condiciona fatalmente su humor de acá a fin de año, su posibilidad de hablar de fútbol con alguna autoridad y su futuro inmediato. Por cierto, el debate también suele dejar a muchos con bastante malhumor.

Los debates ya no son lo que eran. En rigor, se llega a la contienda con abundante información sobre cada uno de los candidatos, se los ha visto opinar sobre los temas más variados y no parece haber demasiado margen para las sorpresas. Después de todo, Boca y River también se conocen de memoria y, sin embargo, puede pasar cualquier cosa.

Sirva este intento fallido de paralelismo entre una cosa y la otra para destacar que la política debe comprenderse de otra forma. En la proximidad de una elección, los detalles de campaña y los gestos de un debate les quitan protagonismo a contenidos que debieran ser mucho más firmes y serios. Es mucho lo que está en juego, pero no siempre se comprende. No se trata de una contienda entre adversarios futbolísticos. Con todo, habrá que estar muy atentos al debate de los candidatos presidenciales… y a lo que suceda en “La Bombonera”.