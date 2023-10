Fallidas visitas a la provincia

Viernes 22 de septiembre. A través de un correo electrónico la Juventud del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) anunciaba que, entre los pasados miércoles y jueves, el candidato a vicepresidente de la Nación por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Nicolás del Caño, iba a estar en la provincia.

Lunes 25 de septiembre. El sitio web lagaceta-digital publicó una nota al diputado nacional radical Alejandro Cacace en la que en medio de la alegría por el nuevo triunfo de Juntos por el Cambio en la Gobernación de Mendoza vaticinaba que el viernes iba a regresar Patricia Bullrich a San Luis, esta vez para encabezar una caravana con Claudio Poggi.

Finalmente, ninguna de las dos cosas sucedió.

Por la misma vía, la Juventud del PTS comunicó la suspensión de la visita del joven cordobés devenido en mendocino “por razones que nos exceden y ante la cancelación del vuelo” que paralizó la actividad del aeropuerto local por varios días. A cambio, propusieron a los medios pautar una nota vía telefónica o por zoom con el actual diputado nacional por Buenos Aires, dando a entender que el aplazamiento podría ser por tiempo indefinido.

Mientras que del fallido arribo de la exministra de Seguridad durante la Presidencia de Macri no se dijo nada. Quien ofició de su vocero se llamó a silencio. Aunque por los medios nacionales se supo que la candidata a presidente de Juntos por el Cambio estuvo muy cerca de acá, en tierras cordobesas, como parte de su recorrida por el país que inició con "La Patoneta", el motorhome con el que aspira a llevar su mensaje a los lugares más recónditos para intentar llegar a un eventual balotaje. No se descarta que pise tierra puntana próximamente. Sus seguidores locales esperan que su paso esta vez no despierte tantas pasiones como ocurrió el 1° de agosto, cuando sufrió un escrache en el Paseo del Padre previo a las PASO.