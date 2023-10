Cacace, contra la reducción de la jornada laboral

El diputado nacional por Juntos por el Cambio Alejandro Cacace dejó una vez más en claro que no quiere saber nada con la reducción de la jornada laboral en la Argentina. Curiosa posición, ya que de los siete proyectos que comenzó a debatir la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, dos son de legisladores de su propio espacio. Los otros cinco, del Frente de Todos.

Para Cacace, la reducción horaria es inviable en el país. En un video que él mismo subió a su cuenta de Instagram, mostró un contrapunto durante una entrevista televisiva con Nicolás del Caño, diputado nacional y candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad.

"¿Quién no querría trabajar menos por el mismo salario? Pero eso no se puede si el país no tiene productividad", lanzó el diputado puntano de JxC. "Él dice 6 horas; lo podríamos llevar a 4, a 2, a 1 hora. No vas a poder pagar el mismo salario, no tenés productividad para generar la riqueza", agregó. Del Caño le retrucó que el dinero se podría conseguir "afectando los intereses de la ganancia de los grandes empresarios", y remarcó que la semana laboral en la Argentina es la más extensa de la región, un perjuicio que "atrasa cien años".

Inconmovible, Cacace se mantuvo en su postura, muy cercana a la de la mayoría de las cámaras empresarias que rechazan esa reducción horaria, muy lejana al reclamo de los trabajadores que impulsan la posibilidad que, aseguran, generaría más puestos de trabajo.