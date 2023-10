Se presenta la "Precuela de una ilusión" de Agustín Saitta

Sin varita, ni galera, ni paloma ni conejo, Agustín Saitta apuesta a la magia con trucos mentales y enigmas por resolver. El mendocino llega por primera vez a Merlo, con su espectáculo "Precuela de una ilusión", en el que promete dejar un "hackeo mental" al público.

Para experimentar sus ocurrencias e ilusionismos, la función será a las 21 en la sala Amigxs de Merlo y las entradas se consiguen a 4.500 pesos.

Según contó Saitta, "Precuela..." es un espectáculo diferente a lo que se acostumbra a ver en un show de magia. "Reuní una serie de anécdotas graciosas y mágicas que transité en mi vida y que me llevaron a ser lo que hoy soy como artista", adelantó.

Agustín comenzó a incursionar en el ilusionismo a los 17 años, luego de ver un mago callejero en la Costa Atlántica. "Yo tengo que hacer lo mismo", le dijo a su mente y empezó a investigar de qué se trataba todo ese mundo tan misterioso como irreal.

"Entré en una manera de hacer arte que no tiene fin y que me generó un ciclo vicioso, pero hermoso que me quitó mucho tiempo, pero es súper disfrutable. Todo comenzó como un hobby y luego me llamaron para presentaciones en eventos familiares", recordó el mago que hoy trabaja en shows privados y corporativos.

Sin embargo, su esencia convive en el teatro. Agustín creó "Precuela...", para encontrarse con un público que elige verlo y comprar una entrada para apostar por su arte.

"Es lo más lindo que me pasó a nivel personal. Siempre tuve buenas recepciones en los shows privados y corporativos, pero que una persona salga de su casa para verme y encima lo disfrute no tiene precio. Cuando llego a mi casa, después de una función, agradezco y siento que todo el esfuerzo que uno pone en cada presentación tiene su recompensa", expresó.

Muchos de los trucos que realiza Saitta son de magos que se cruzaron alguna vez en su camino y él le pone su impronta, sin olvidarse que el condimento primordial para que todo el show salga de la mejor manera es la diversión y la picardía.

"La mayoría de los trucos y efectos que uso son sacados de libros o charlas con otros colegas, pero siempre les pongo un toque personal. Como la magia no tiene límites, el show entra en un ambiente increíble que parece inacabable Es una hora y media de magia e interacción. Sé que la gente se divierte y el tiempo pasa rápido cuando algo está bueno", adelantó.

Para lo que queda del año y los meses venideros, el mago espera poder conocer otras provincias junto con "Precuela..."

"Quisiera que mucha gente vaya a mis espectáculos y vivencie lo que tengo preparado con todos los sentidos. Prometo que no voy a defraudarlos", aseguró Agustín.